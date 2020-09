Commission des affaires juridiques de l’APN : Examen des procédures de levée de l'immunité de deux députés

La commission présidée par Abdelhamid Si Afif a auditionné, en séance à huis clos, le député Abdelkader Ouali. Le député Mohcine Belabbas, quant à lui, ne s'est pas présenté à l'audition.

M. Si Afif a affirmé que la commission «travaillera dans la transparence et dans le cadre des lois et procédures prévues en la matière».

Concernant le député absent (Mohcine Belabbas), la commission appliquera à son égard les procédures en vigueur, en commençant par lui donner une seconde chance d'être entendu lors d'une séance ultérieure.

La commission des affaires juridiques et administratives et des libertés avait examiné mardi dernier «les mesures législatives et réglementaires afférentes à la question, conformément à l'article 72 du Règlement intérieur de l'APN», avant de décider d'auditionner les deux députés concernés.