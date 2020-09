26e anniversaire de l’assassinat de Cheb Hasni : artistes et associations commémorent l’événement à Oran

Le milieu artistique et des associations de la société civile d’Oran ont commémoré, hier, le 26e anniversaire de l’assassinat du «Prince de la chanson sentimentale», Cheb Hasni, a-t-on appris des organisateurs.

Un groupe d’artistes et des représentants d'associations de la société civile activant dans la capitale de l’Ouest algérien, en plus d’invités qui ont effectué le déplacement des wilayas limitrophes et d’autres plus lointaines, se sont regroupés devant le siège de l’association «Art et culture et protection du patrimoine musical oranais», organisatrice de l’événement au niveau de la place du

«1er-Novembre» d’Oran, avant de se diriger vers le cimetière d’Aïn El Beida pour déposer une gerbe de fleurs sur la tombe du défunt et lire la «Fatiha» à sa mémoire. Les organisateurs de cet événement ont saisi l’occasion pour mettre en exergue les qualités du défunt artiste, «un des porteurs de l’étendard de l’art oranais authentique», a-t-on souligné. Hasni Chekroune, plus connu sous le nom de «Cheb Hasni», né le 1er février 1968, a été assassiné devant son domicile au quartier de «Gambetta» d’Oran le 29 septembre 1994.