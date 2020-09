Industries publiques : Hausse de 1,6% des prix à la production au 2e trimestre

Les prix à la production du secteur industriel public, hors hydrocarbures, ont connu une hausse de 1,6% durant le 2e trimestre 2020 par rapport au premier trimestre, a appris hier l'APS auprès de l'Office national des statistiques (ONS).

En glissement annuel, les prix à la production industrielle ont augmenté de 3,2% durant la période avril-juin 2020, précise l'Office.

Cette variation haussière des prix de sortie d'usine, optique acheteur, a été tirée essentiellement par les secteurs des industries des énergies, des mines et carrières, et des industries agroalimentaires, selon les données de l'ONS.

La plus forte augmentation des prix à la production a été enregistrée par le secteur de l’Energie qui a affiché une hausse de 4,2% au 2e trimestre 2020 par rapport au trimestre précédent. Le relèvement du rythme de hausse, observé pour les industries de mines et carrières au 1er trimestre 2020, s'est confirmé au 2e trimestre avec un taux passant de +2,6% à +3,8%. Les industries agroalimentaires ont affiché, quant à elles, une croissance de 2,6%, a fait savoir l'ONS.

Cette tendance haussière a également touché, mais de moindre ampleur, les prix à la production des industries sidérurgiques métalliques, mécaniques, électriques et électroniques (ISMMEE) avec une évolution de +0,9%. Des variations modérées, voire des stagnations, définissent un grand nombre d'activités relevant de ce secteur. Les hausses les plus importantes concernent la fabrication des biens intermédiaires métalliques, mécaniques et électriques et celle des biens d'équipement électrique avec un taux de +3,2%, a détaillé la publication de l'Office.

Par ailleurs, une variation de +0,8% a caractérisé le secteur des industries textiles, tirée par l'augmentation des prix des biens de consommation textile (+1%), alors que les industries chimiques ont connu une hausse de 0,3%.

Concernant les industries des bois, liège et papier, elles ont enregistré une augmentation de 0,2%, et ce, après une relative stagnation observée au trimestre précédent. Ce redressement, toutefois modéré, est due à l'évolution des prix de la fabrication et transformation du papier (+0,4%).

D'autres secteurs industriels ont connu des stagnations des prix. Il s'agit respectivement des industries des matériaux de constructions, des cuirs et chaussures ainsi que les industries diverses. Durant le 2e trimestre 2020 et par rapport à la même période 2019, l'Office a relevé que la majorité des secteurs ont connu des hausses, les plus importantes ont concerné les industrie des cuirs et chaussures (10,5%), l'énergie (9,6%), les mines et carrières (8,1%) et les ISMMEE (4%).

D'autres secteurs ont également connu des hausses de prix à la fabrication, mais de moindre ampleur. Il s'agit, notamment, des industries textiles (2,7%), l'agro-alimentaire (2,5%), des industries du bois, liège et papier (0,8%) et des industries chimiques (0,3%).

Pour rappel, la croissance moyenne annuelle des prix à la production industrielle publique hors hydrocarbures, sur toute l'année 2019, avait atteint 2,8% par rapport à 2018.