Sétif : Novembre de l’Algérie nouvelle

M. Faycal Haichour, délégué de wilaya de l’Autorité nationale indépendante des élections a animé hier au siège de cette organisation une conférence de presse portant notamment sur les résultats de la dernière révision des listes électorales ainsi que les dispositions prises dans le cadre de la mise en œuvre du protocole sanitaire.

La délégation de wilaya compte 14 universitaires, avocats et autres compétences n’ayant aucune tendance partisane avec des déclinaisons sur les 60 communes de la wilaya.

L’intervenant à fait état du défi qui reste à relever après la réussite qui a marqué les élections présidentielles du 19 décembre 2019. L’intervenant rappelle la symbolique forte du 1er novembre, jour du référendum portant sur le projet de la constitution et début d’une nouvelle ère dans la construction de l’Algérie nouvelle.

Autant de défis qui répondent aux revendications exprimées par le peuple pour des élections transparentes et affirment la volonté de l’autorité nationale indépendante des élections à exercer les prérogatives qui lui sont conférées. «Tous les moyens humains et matériels sont mobilisés au niveau des 60 communes de la wilaya», souligne le délégué de wilaya qui rappelle l’excellente organisation, la transparence et la réussite qui ont prévalu lors de la dernière révision des listes électorales avec 10.665 nouveaux inscrits et 11.321 autres qui ont fait l’objet de radiation. Du protocole sanitaire mis en place, le délégué de wilaya souligne que «rien n’a été laissé au fait du hasard et toutes les mesures préventives sont mises en œuvre. Nous veillerons donc à sa stricte application au niveau des 618 centres et 2.317 bureaux qui seront ouverts pour ce référendum». Il y a eu la désinfections de tous les espaces devant accueillir cet événement et le citoyen qui est au cœur de toutes les mesures préventives depuis l’accès au centre jusqu’au bureau. Plus de 20.000 encadreurs seront ainsi mobilisés pour la mise en œuvre de ce protocole sanitaire et l’encadrement des centres et bureaux, ajoute ce responsable. 1.048 sites d’affichage et 122 salles sont prévus. M. Hichour a révélé que le corps électoral de la wilaya de Sétif a atteint à la clôture de l’opération de révision exceptionnelle des listes électorales, plus de 1.020.661 inscrits.

F. Zoghbi