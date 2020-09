Oran : La Coordination de la citoyenneté prépare la sensibilisation

La coordination de la citoyenneté durable, qui regroupe un nombre d’associations locales d’Oran, apporte les dernières retouches à son programme d’activités dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur le projet de la révision constitutionnel qui sera soumis au référendum populaire le 1er novembre prochain.

Son président, Guenoun Hamid, estime que de nombreux textes dans le projet de la nouvelle loi fondamentale révisée, apportent des réponses concrètes et claires aux attentes de la société civile à travers la consécration de la démocratie participative. «Cela fait près d’un mois que nous avons commencé la sensibilisation sur l’importance de ce rendez-vous, à travers notre participation à des émissions de la radio locale, dédiées à l’explication et au débat autour des nouveaux amendements. Samedi prochain, notre association va tenir son conseil de wilaya dont l’un des points inscrits à l’ordre du jour, concerne la finalisation de l’agenda de notre participation à la campagne de sensibilisation sur la révision constitutionnelle. L’un des axes de cet agenda, est l’organisation des cafés-débats avec les citoyens qui seront animés par les membres de la coordination, dans différents cafés de la ville d’Oran. Nous allons aussi confectionner des dépliants dont le contenu incite les citoyens à aller voter», soutient-il.

Il ajoute que «nous allons appuyer notre campagne sur les rencontres de proximité et les discussions directes avec les citoyens partout dans la wilaya». Guenoun fait savoir également que la coordination va mettre en exergue les amendements qui apportent des réponses concrètes à l’exercice de la citoyenneté et consolident son rôle dans la gestion des affaires du pays.

«En tant qu’instance du mouvement associatif et de la société civile, nous allons axer nos interventions autour des amendements apportés dans les articles, 10, 16, 54, 53 et 213».

M. Guenoun relève que «ces nouvelles dispositions illustrent clairement la nouvelle vision de l’Etat quant au rôle important de la société civile. L’exemple de la création d’une association sur une simple déclaration et la démocratie participative qui fait de la société civile un partenaire dans toutes les actions qui seront menées par les pouvoirs locaux, en témoignent.» Il souligne, en outre, qu’«il faut que la société civile soit consultée sur tout ce qui a trait au développement de la ville».

«D’ailleurs, dit-il, dans le cadre de la nouvelle constitution, nous proposons d’être membres de la commission chargée de la planification du développement de la ville. Cela contribuera à une meilleure gestion des affaires de la cité». Dans ce registre, le président de la coordination de la citoyenneté durable, estime que le chapitre relatif à la gouvernance dans le nouveau texte, renforce le rôle et la place de la citoyenneté.

«Dorénavant, le citoyen sera consulté sur tout ce qui concerne le développement de sa ville. Pour nous, cela est primordial. Nous considérons que la démocratie participative et la gouvernance et l’observatoire national de la société civile, vont aider les pouvoirs publics à aller très loin dans l’édification de la nouvelle Algérie», affirme M. Guenoun.

