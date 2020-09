Révision exceptionnelle des listes électorales : Plus de 6.500 inscriptions et 6.481 radiations à Biskra

La révision exceptionnelle des listes électorales dans la wilaya de Biskra a été clôturée par 6.543 nouvelles inscriptions et 6.481 radiations, a indiqué lundi le coordinateur de wilaya de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Toufik Bouziani. L’opération ficelée dimanche en prévision du référendum du 1er novembre prochain sur l’amendement de la Constitution s’est soldée par une «légère» augmentation de 62 inscrits du nombre total des électeurs de la wilaya qui a atteint ainsi 510.726 inscrits, a précisé à l’APS, la même source. La révision a permis d’intégrer les noms de 3.476 citoyens ayant atteint l’âge de 18 ans et de radier les noms de 4.708 personnes décédées et 1.773 autres ayant changé d’adresse, fait l’objet de double inscription ou ayant perdu l’aptitude à voter, selon la même source.

L’opération s’est déroulée dans des conditions «convenables» en dépit de la situation exceptionnelle liée à la pandémie du nouveau coronavirus ayant nécessité le recours à un protocole sanitaire ferme de prévention au niveau des bureaux communaux de révision, outre la possibilité d’inscription à distance.

Lancée le 20 septembre courant, la révision exceptionnelle des listes électorales a duré huit jours et a été marquée par l’utilisation des technologies nouvelles de communication et information ayant permis l’actualisation rapide des données de la coordination de wilaya et des secrétariats communaux, selon les encadreurs de l’opération.