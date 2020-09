Saida Benhabilès, présidente du Croissant-Rouge algérien : «Un rendez-vous important pour l’avenir de l’Algérie»

La constitutionnalisation du rôle de la société civile est une première dans l’histoire de l’Algérie, a souligné Mme Saida Benhabiles, présidente du Croissant-Rouge Algérien (CRA). «Cette place accordée à la société civile dans le projet de révision de la Constitution lui permettra de contribuer effectivement à l’édification du pays», a indiqué Mme Benhabiles, ajoutant que le CRA a été créé pour défendre la dignité des Algériens. La présidente du CRA précise que l’organisation humanitaire soutient toute démarche dans le but de préserver et défendre cette dignité, se félicitant des mesures et des mécanismes liés à l’activité associative contenus dans la loi fondamentale.

Elle a tenu à rendre hommage au Président de la République qui, a-t-elle dit, a accordé un intérêt particulier aux associations et à l’humanitaire pendant sa campagne électorale et depuis son investiture à la tête de l’Etat. «Cet intérêt s’est traduit par la constitutionnalisation du rôle de la société civile en tant qu’élément essentiel dans la construction de nouvelle Algérie», a noté la présidente du CRA qui insiste sur le principe de préservation de la dignité de l’être humain qui, selon ses termes, ne peut être respectée qu’en cas de situation de stabilité. Elle soulignera l’importance de contribuer à toute démarche qui tend à préserver cette stabilité et éviter un drame humanitaire. «Nous avons des exemples autour de nous qui sont nombreux, comme ce qui se passe en Libye», a-t-elle noté. «Nous soutenons la démarche de révision de la Constitution engagée par le Président de la République pour la simple raison qu’on est conscient du rôle des textes et particulièrement de la Constitution dans la protection et la défense de la dignité des Algériens», a-t-elle indiqué.

Selon la présidente du CRA, le projet de révision de la Constitution est à même de préserver la dignité des Algériens à travers la préservation des libertés individuelles et d’expression, le respect des droits de l’homme, la garantie de l’égalité des chances et la promotion de la justice sociale qui est un élément important pour assurer la stabilité du pays. «J’insiste sur la dignité du peuple algérien car on ne peut jouir de cette dignité que s’il y a stabilité politique, économique et justice sociale», soutient-elle. Mme Benhabiles souligne le fait que la femme est un facteur et un vecteur de paix et ne peut pas ne pas contribuer au développement du pays. Le fait de constitutionnaliser «la question de la femme» est une reconnaissance pour le rôle important qu’elle joue au sein de la société, a-t-elle précisé se félicitant de cet acquis. Relevant l’importance d’expliquer le contenu du projet de révision de la Constitution, Mme Benhabiles dira que le Croissant-rouge algérien grâce à son travail de proximité sensibilise la population sur la nécessité de préserver la sécurité et de protéger les acquis.

«Le référendum est un moyen d’expression et un rendez-vous important pour l’Algérie qui donne l’occasion à tous les algériens les algériennes de s’exprimer sur leur avenir», a-t-elle noté. Rajoutant aussi que le projet de révision de la Constitution constitue un élément de base pour procéder au changement et assurer le développement du pays.

«C’est pourquoi nous devons saisir cette occasion si on veut démocratiser le pays et tourner la page, écrire une autre page fondée sur la démocratie, l’égalité des chances et la liberté d’expression», a encore souligné

Mme Benhabiles.

Kamelia Hadjib