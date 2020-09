Constitutionnalisation de l’intervention de l’ANP pour le maintien de la paix dans le monde : Une plus-value pour la défense nationale

Digne héritière de l’ALN, l’ANP a pour mission la sauvegarde de la souveraineté nationale et la protection des intérêts vitaux et stratégiques du pays, conformément aux dispositions de la nouvelle Constitution qui sera soumise au référendum populaire le 1er novembre prochain.

L’ANP se voit attribuer une nouvelle mission dans l’article 31 du nouveau projet constitutionnel en vertu duquel «l’Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et la liberté d’autres peuples et s’efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques.

L’Algérie peut, dans le cadre du respect des principes et des objectifs des Nations- unies, de l’Union africaine et des Etats de la Ligue des Etats arabes, participer au maintien de la paix». La constitutionnalisation de l’intervention de l’ANP dans des opérations de maintien de la paix dans le monde est «une plus-value qui tire son importance de la consolidation de notre défense nationale» affirme l’expert des questions sécuritaires, M. Ahmed Karouche qui fera observer qu’en vertu de la nouvelle Constitution, l’approche adoptée par l’Algérie «est purement défensive».

Une approche qui s’inscrit avec les dispositions contenues dans le chapitre VI de la Charte des Nations unies relatif au règlement pacifique des conflits. «Dans ce cadre, en plus du fait que cette intervention ne pourrait se faire que sous l’égide de l’ONU et sur la base d’une décision de son Conseil de sécurité, cette procédure requiert aussi l’accord de cessez-le-feu ou de cessation des hostilités sur lequel s'engagent, préalablement les deux parties en conflit» explique-t-il. À l’évidence, les dispositions de la nouvelle Constitution inhérentes aux rôle et missions de l’ANP sont parfaitement adaptées, indique notre interlocuteur, avec l’évolution du contexte sécuritaire, plus particulièrement au plan régional où les efforts de l’Algérie, en termes de promotion et de la paix et de la stabilité, ont déjà fait l’objet de reconnaissance officielle de la part de pays partenaires.

Il fera observer que l’article 30 de la nouvelle Constitution souligne la défense par l’ANP des intérêts vitaux et stratégiques du pays qui ne sont pas limités à un quelconque espace géographique.

Dans une entrevue accordée aux responsables de médias, le Président Abdelmadjid Tebboune avait, rappelle-t-on, évoqué le sujet en affirmant que notre armée aura le droit, à la faveur de la nouvelle Constitution, d’adhérer aux décisions d’instances internationales et régionales pour participer aux missions de maintien de la paix.

Rappelant que l’ANP avait déjà participé à des opérations en dehors de ses frontières sous la bannière de l’ONU ou dans le cadre de la défense arabe commune, il avait tenu à mettre en relief le fait que ce n’était jamais des opérations offensives et son intervention à l’étranger évoquée dans la nouvelle Constitution ne se fera «qu’avec l’aval des deux tiers des représentants du peuple et non sur décision du Président de la République. «Une telle orientation consolide, de l’avis de plusieurs experts, le lien fusionnel qu'entretient l'institution militaire avec le peuple.

Le politologue, Redouane Bouhidel, précisera à cet effet

«qu’une telle proposition atteste du génie des experts chargés de la rédaction de l’avant-projet constitutionnel en y intégrant des formules adaptées aux enjeux actuels ou à venir sur le plan international et régional».

Karim Aoudia