Risques majeurs : Sensibiliser le public

Les participants à une journée d’étude sur la prévention des risques majeurs et son impact sur la vie économique, sociale et environnementale, organisée hier, par le Conseil national économique et social (CNES), à l’Ecole supérieure de management (ENSM), ont mis l’accent sur la nécessité d’informer et de sensibiliser les citoyens sur les risques naturels et technologiques majeurs.



Cette rencontre qui s’est déroulée en présence d’experts a permis de faire une analyse comportementale du phénomène de désintérêt du citoyen pour la prévention des risques majeurs et proposer des solutions procédurales pour le sensibiliser et l’informer sur le comportement préventif à entreprendre. Le président du CNES, Rédha Tir, a indiqué que l’information donnée au citoyen devrait comprendre la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l’environnement, ainsi que les mesures de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets. «Le citoyen doit faire preuve de civisme, afin d’atténuer l’ampleur des dégâts», citant l’exemple de la crise sanitaire de la Covid 19, où le citoyen était appelé à rester chez lui afin de contribuer à limiter les risques de contamination. Pour sa part, le professeur Mohamed Belazzougui, directeur du Centre national de recherche appliquée en génie parasismique (CGS), a souligné l’existence d’une volonté politique qui s’est traduite par des lois. Ainsi, précise t-il, chaque secteur dispose d’un plan d’action dans le domaine de la prévention des risques majeurs, soulignant la nécessité de développer les infrastructures de la délégation nationale des risques majeurs. «Il y a des moyens à mettre à la disposition de cette délégation pour qu’elle puisse assumer pleinement son rôle en particulier le comité intersectoriel de prévention et de coordination et de réduction des risque majeurs».

Pour sa part, Mme Kheira Badai, sous-directrice des risques majeurs à la direction générale de la Protection civile, a souligné la nécessité d’intégrer la culture de la prévention des risques dans le comportement de la population à travers la sensibilisation, la formation et le respect de la règlementation pour pouvoir atténuer les risques.

Pour cette spécialiste, l’Algérie a franchi un grand pas en matière de mise en place de réglementation et de procédures relatives à la gestion et la prévention des risques majeurs. Le délégué national aux risques majeurs au ministère de l’Intérieur, Hamid Arafa, a axé son intervention sur l’information, la sensibilisation et la préparation du public pour une meilleure résilience aux risques majeurs.

Il a rappelé les efforts consentis par l’Etat pour activer le système de prévention, et la mise en place d’un système global prenant en charge l’ensemble des catastrophes naturelles, à travers notamment l’élaboration, en coordination avec les spécialistes dans tous les domaines, de plans généraux de prévention, tout en rappelant l’installation de délégués locaux pour la prévention des risques majeurs.

Salima Ettouahria