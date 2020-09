Japon : Le coronavirus à l'origine de situations de détresse

Le gouvernement nippon a appelé lundi la population à «demander de l'aide» en cas de difficultés personnelles, après la mort ce week-end d'une actrice populaire au Japon, un suicide apparent, selon les médias locaux.

Le décès à l'âge de 40 ans de Yuko Takeuchi fait suite à ceux de plusieurs autres célébrités japonaises ayant elles aussi apparemment mis fin à leurs jours ces derniers mois. Le taux national de suicide est par ailleurs en hausse, selon des statistiques récentes.

«Il y a eu une augmentation du nombre de suicides depuis juillet», a déclaré lundi le porte-parole du gouvernement Katsunobu Kato, notant que les contacts humains réduits à cause du coronavirus pouvaient être à l'origine de situations de détresse.

«Nous devons prendre en compte le fait que tant de gens mettent fin à leur précieuse vie», a ajouté l'ancien ministre de la Santé, appelant à faire usage des moyens de prévention contre le suicide comme les hotlines téléphoniques.

En août, le Japon a enregistré près de 1.850 suicides, soit une hausse de 15,3% sur un an, selon des données du ministère de la Santé.

Ce nombre avait diminué au premier semestre et était descendu en 2019 à un niveau historiquement bas depuis le début de la tenue de telles statistiques, une évolution que des ONG avaient attribuée au renforcement des mesures de prévention.