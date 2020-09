OMS : Le coronavirus est apparu naturellement

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a réitéré, lundi, que le nouveau coronavirus avait une «origine naturelle». «Le virus est apparu naturellement», a déclaré lundi le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'un point de presse sur la COVID-19. «L'OMS croit la science et les preuves, et c'est pourquoi notre mot d'ordre est (science, solutions et solidarité)», a-t-il affirmé. Dimanche, la pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 998.463 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, rapportaient dimanche des sources officielles.