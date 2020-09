Université d’Annaba : Inauguration de 25 laboratoires

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de la connaissance et des start-up, Yacine El Mahdi Oualid ont inauguré hier à Annaba un complexe des laboratoires de recherche en sciences et technologies. Benziane a souligné que l’université Badji-Mokhtar qui dispose d’un potentiel scientifique important représente une plus-value dans le renforcement du processus de création d’emploi au profit des diplômés universitaires porteurs de projets. Les potentialités humaines et matérielles représentées surtout par les laboratoires de recherche permettent de donner un nouvel élan à la dynamique économique à même d’améliorer le niveau de vie des citoyens. Le ministre a évoqué l’action de la communauté universitaire lors de la pandémie du Covid-19 en matière de prévention et de lutte contre le virus.

La reprise des activités pédagogiques avec la présence physique des étudiants se déroule dans des conditions acceptables avec le respect strict des dispositions protocolaires sanitaires en fonction des spécificités de chaque établissement, a fait savoir le ministre. Il a expliqué que cela est le résultat des rencontres de coordination entre les directions des établissements universitaires et les conférences régionales des universités. Abordant le volet des œuvres universitaires, le ministre a indiqué que 292.100 étudiants ont bénéficié jusqu’au 27 septembre 2020 de transport inter-wilaya pour rejoindre leur l’université et présenter leur soutenance. Yacine El Mahdi Oualid a assuré du soutien total du gouvernement aux porteurs de projets et à la création de micro-entreprises en coordination avec l’université. Il a estimé que l’université est en mesure de jouer un rôle important dans la création de start-up pouvant constituer un axe principal dans l’édification d’une économie forte. Les deux ministres se sont rendus au campus de Sidi Amar pour inaugurer 25 laboratoires des sciences et technologies et procéder à la mise en service du centre national de recherche en environnement et développement durable. Ils ont visité une exposition des jeunes bénéficiaires des dispositifs d’aide à l’emploi consacrée aux start-up avant de visiter la plate-forme technologique pour l’élaboration et le développement des matériaux à Sider El Hadjar. Les ministres se sont rendus également au pôle universitaire d’El Bouni où ils ont inspecté le projet portant réalisation de 5.000 places pédagogiques. La livraison de cette infrastructure est prévue à la fin du mois de mars prochain. Ce projet est destiné à accueillir les étudiants de la faculté des sciences humaines.

B.G.