Journée mondiale du cœur : Les maladies cardiovasculaires en hausse

Les pathologies cardiovasculaires touchent de plus en plus de personnes dans le monde et en Algérie, avec la transition nutritionnelle et le changement des petits détails du quotidien de beaucoup d'entre nous qui sacrifient, très souvent, sur l'autel de la modernité, les bonnes mœurs ou encore les gestes élémentaires et les règles d'or pour préserver notre santé des maladies du siècle. Le «cœur» va mal, avec les mauvaises habitudes qui ont pignon sur nos comportements, aggravés par un stress oxydatif et le manque d'activité physique, devenus le sort des populations urbaines. En effet, nous assistons ces dernières années, à un pic démographique, accompagné d'un nouveau tableau épidémiologique à la faveur d'une modification du mode de vie des Algériens et plus particulièrement des schémas de consommation alimentaire, principalement dans les grandes agglomérations en sus des changements socio-économiques, de l’urbanisation qui ont encouragé la restauration rapide dans les villes, à telle enseigne que le fast-food est parvenu à remplacer les plats traditionnels algériens se substituant à une alimentation équilibrée et saine, avec un recours aux conserves alimentaires et produits surgelés et les sodas et jus bourrés de sucre. Cette déviation est responsable de la tendance actuellement au surpoids, facteur de risque par excellence, de certaines maladies, à l'instar du diabète, de l'hypertension artérielle et des maladies cardiovasculaires.

En effet, les problèmes cardiovasculaires sont en progression, en Algérie, ces dernières années. Elles figurent parmi la première cause de mortalité. Ce problème de santé est responsable du décès d'un Algériens sur quatre, soit 40.000 morts par an, lié au changement du mode de vie de la population. Il faut savoir que selon certaines études, la prévalence de l'hypertension artérielle se situe autour de 35%, chez l'adulte et 50% de ces derniers sont obèses. D'un autre côté, 25% des Algériens sont à la fois diabétiques et hypertendus, augmentant ainsi, de faire une complication cardiovasculaire dans les dix ans qui suivent la maladie. Les spécialistes estiment également que les syndromes coronaires aigus se placent en tête des maladies cardiovasculaires, causant le plus grand nombre de décès en Algérie, ayant comme facteur de risque, en premier lieu, le tabac. Le tabagisme, aujourd'hui, est devenu une menace certaine, d'autant plus qu'il existe une corrélation pas seulement entre la nicotine et les maladies respiratoires, mais aussi entre la cigarette et certaines pathologies cardiovasculaires. Les risques d'un accident vasculaire est de 48% pour les hommes et 57% pour les femmes. La sonnette d'alarme est tirée par les spécialistes qui avancent que ce ne sont pas moins de 40 fumeurs qui meurent quotidiennement par une bouffée de fumée, chez nous. Les syndromes coronaires aigus imputés au tabagisme justement viennent en tête des maladies cardiovasculaires dues au tabagisme.

Samia D.