Sida : Mettre fin à l’épidémie d’ici à 2030

La COVID-19 montre comment la santé est liée à d'autres problèmes critiques, tels que la réduction des inégalités, les droits de l'homme, l'égalité des sexes, la protection sociale et la croissance économique. C’est dans ce contexte que sera commémorée, le 1er décembre prochain, la Journée mondiale du SIDA sous le thème «Solidarité mondiale, responsabilité partagée».

ONUSIDA Algérie a indiqué que la COVID-19 a démontré que, pendant une pandémie, personne n'est en sécurité tant que tout le monde n'est pas en sécurité. «Laisser les gens pour compte n'est pas une option si nous voulons réussir. Éliminer la stigmatisation et la discrimination, placer les personnes au centre des politiques de santé et ancrer nos réponses dans les droits de l'homme et les approches sensibles au genre sont essentiels pour mettre fin à la collision des pandémies de VIH et de COVID-19», est-il mentionné.

L’ONUSIDA souligne que la solidarité mondiale et la responsabilité partagée «nous obligent à considérer les réponses sanitaires mondiales, y compris la riposte au SIDA d'une nouvelle manière».

L’Algérie s’est dotée d’un nouveau Plan national stratégique (PNS) IST/VIH/sida 2020-2024. Il s’agit du 5e document stratégique national développé depuis 2002 dans le cadre du processus de planification stratégique axé sur les résultats préconisés par l’ONUSIDA.

Dès le début de l’épidémie de l’infection VIH/Sida, l’Algérie s’est investie dans la riposte de façon volontariste et déterminée à travers un engagement politique régulièrement réaffirmé et traduit par un financement conséquent alloué qui garantit à titre gratuit et universel toutes les prestations médicales, y compris le traitement ARV pour tous et une approche participative et multisectorielle qui a impliqué tous les acteurs gouvernementaux, la société civile et les partenaires au développement.

Le PNS se veut être la traduction de tous les engagements auxquels l’Algérie a souscrit, notamment, la Déclaration d'Alger sur l’accélération du dépistage du VIH au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et la stratégie ONUSIDA qui vise à mettre fin à l’épidémie d’ici 2030.

Ce plan a été élaboré selon une démarche participative, inclusive et multisectorielle à travers un processus de partage dans le cadre d’un dialogue pays avec les secteurs gouvernementaux, la société civile, le secteur privé et les partenaires internationaux.

Il est composé de quatre axes stratégiques : la prévention de la transmission du VIH et des IST, le dépistage et la prise en charge, les droits humains ainsi que la gouvernance, le financement et l’information stratégique.



Améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH



Le PNS vise à accélérer et amplifier la riposte nationale au regard de la dynamique de l’épidémie à travers un ensemble de stratégies et d’interventions afin de rompre la chaîne de transmission des IST/VIH et à assurer un accès universel à la prévention, au dépistage et aux soins, tout en améliorant la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH au sein d’un environnement non discriminant à travers une riposte pérenne et résiliente.

Cette dernière est fondée sur les valeurs d’équité, de droits humains et de solidarité, et repose sur le maintien de l’engagement politique, la consolidation de l’accès universel et gratuit à l’ensemble des prestations de prévention, de dépistage et de soins ainsi que la création d’environnements favorables à l’acceptation des populations clés et des PVVIH en s’appuyant sur le respect du droit à la sante, la promotion de l’équité en matière de genre et le renforcement de la lutte contre la stigmatisation et la discrimination.

A ceci s’ajoutent le renforcement soutenu des activités et des approches communautaires pour mieux atteindre les populations clés et vulnérables, le recours à des interventions innovantes et à haut impact et l’amélioration de l’offre de service (prévention, dépistage, traitement) dans un souci de qualité, d’intégration et de décentralisation.

Y figurent également le développement du partenariat intersectoriel entre le secteur public, les organisations de la société civile et le secteur privé ainsi que le partenariat international et l’amélioration de la disponibilité de l’information stratégique et la promotion de la culture du suivi-évaluation.



Stabiliser le nombre de nouveaux cas d’infection



Il attendu à travers la mise en œuvre du PNS de porter d’ici 2024 le taux de couverture antirétrovirale à plus de 70 % et de stabiliser le nombre de nouveaux cas d’infection VIH à moins de 1000 par an.

Le caractère ambitieux des objectifs du PNS dans le contexte de la crise sanitaire du COVID-19 appelle tous les acteurs de la riposte nationale à prendre la mesure du défi opérationnel que représente sa mise en œuvre

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a réaffirmé dans la préface du PNS, l’importance de la contribution de toutes les parties prenantes de la riposte au SIDA en Algérie à sa mise en œuvre et l’atteinte de ses objectifs afin de réduire l’impact de l’épidémie du VIH sur les populations les plus exposées au risque.

L’Algérie a défini une approche en vue de mettre fin à l’épidémie d’ici à 2030 et elle se trouve confrontée à des défis portant sur la nécessité de développer l’accès à la prévention et aux connaissances sur le SIDA avec une attention particulière pour les actions de proximité auprès populations clés et des populations vulnérables en accélérant le dépistage.

Le renforcement de la connexion entre le dépistage et la prise en charge dans le souci d’une offre de proximité de qualité est tout aussi nécessaire pour permettre à toute personne dépistée d’être aussitôt traitée et à toute personne traitée de voir sa charge virale supprimée dans les délais requis.

Sont aussi citées l’accélération de la mise en œuvre de la stratégie nationale d’élimination de la transmission mère-enfant pour éliminer la stigmatisation et les pratiques discriminatoires notamment dans les établissements de santé.

Ahmed Mesbah