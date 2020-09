Exposition internationale d’arts plastiques à Khenchela : Des œuvres de peintres de 23 pays

Une Exposition internationale d’arts plastiques rassemblant les œuvres de peintres nationaux et de 23 autres pays s’est ouverte lundi à la maison de la culture Ali-Souaï de Khenchela.

La galerie Lazhar-Hakar expose ainsi 122 œuvres de plasticiens d’Algérie,

du Maroc, de Tunisie, de Libye, d’Allemagne, de France, de Belgique, de Palestine, de Jordanie,

du Liban, d’Egypte, d’Arabie saoudite, du sultanat d’Oman, du Qatar, du Soudan, d’Australie, d’Iran, d’Irak, d’Italie, d’Espagne, de Syrie, du Pakistan, du Yémen et du Kuwait.

La manifestation a offert aux artistes étrangers l’occasion d’exposer leurs œuvres en dépit de la conjoncture de la pandémie du Covid-19 qui les empêche de se déplacer en raison de la fermeture des frontières, a indiqué Fouad Bellaa, président de l’association

«Les touches d’arts plastiques», initiatrice de l’exposition.

L’exposition qui se poursuivra jusqu'au 30 septembre est placée sous le thème «L’art, un langage de communication des peuples», a indiqué Fouad qui a relevé que les arts ont toujours été «des ambassadeurs des cultures surmontant les obstacles des langues et des stéréotypes dominants».