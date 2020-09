Festival virtuel du film à domicile d’Annaba : 19 courts-métrages en lice

Dix-neuf courts métrages issus de 18 pays, prendront part à l’édition de septembre au concours du festival virtuel du film à domicile (Domum Festival) d’Annaba, indique un communiqué de la cellule de communication. Les courts-métrages mis en ligne sur la plate forme numérique du festival international, ont été produits par des jeunes cinéastes amateurs venus d’Algérie, d’Irak, de Syrie, de Tunisie, d’Egypte, du Maroc, d’Espagne, d’Italie, de France, du Congo et d’Iran, mentionne le document, précisant que cette édition a connu la participation pour la première fois de sept nouveaux pays depuis le lancement de cette manifestation mensuelle. Il s’agit des Etats-Unis d’Amérique, d’Angleterre, de Hollande, de Finlande, d’Inde et du Sultanat d’Oman. Les œuvres en lice ont été mises en ligne depuis la nuit de samedi dernier par une commission de sélection présidée par l’artiste algérienne Zahra Al Ajami, ont fait savoir les organisateurs, annonçant que les lauréats de cette édition seront consacrés par de nombreuses distinctions le 1er octobre prochain par un jury avec à sa tête le cinéaste marocain Bouchaaib El Messaoudi, a-t-on indiqué. Lancé au début du mois courant, le festival virtuel du court-métrage d’Annaba est organisé à l’initiative du cinéaste Dalil Belkhoudir avec le concours de la direction de la culture. Par ailleurs, l’Algérie participera à la semaine culturelle internationale, prévue du 1er au 5 octobre prochain au Kurdistan d’Irak et sera représentée par le portail numérique du court-métrage d’Annaba.

B. G.