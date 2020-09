Cinéma et révolution, Hors-la-loi, un film de Rachid Bouchareb : Généalogie de la violence coloniale

Diffusion de films inédits, d’archives rares de la TV publique algérienne, des hommages appuyés à des femmes et des hommes qui ont marqué l’histoire du cinéma algérien, des invités de qualité pour promouvoir la culture et l’éducation cinématographiques, constituent la teneur d’une émission de belle facture, en l’occurrence Ciné thématique de Canal Algérie.

Dans son numéro de vendredi passé, on a pu apprécier Hors-la-loi de Rachid Bouchareb, réalisé en 2010. Pour rendre hommage au Pr Abdelmadjid Merdaci, sociologue et historien, décédé très récemment, Amir Nebbache, l’animateur de l’émission a sollicité le journaliste et scénariste Boukhalfa Amazit. Ce dernier a souligné les liens solides qui unissaient feu Merdaci au pays et à Constantine. Prolixe, Abdelmadjid aimait la lecture. C’était pour lui un rituel. Selon Boukhalfa Amazit, Abdelmadjid Merdaci était également journaliste. Les portes des rédactions lui étaient ouvertes en permanence. Personnalité au large éventail scientifique et culturel, le défunt refusait le ronronnement intellectuel. Dans ses ouvrages, il faisait preuve d’une grande minutie. C’est un notaire de l’histoire, dira Amazit.

Bouzid Ould Hocine, autre invité de l’émission, se rappelle sa collaboration enrichissante avec Abdelmadjid Merdaci. Toujours présent, ce dernier ne lésinait pas sur les efforts pour éclaircir des pans méconnus de notre histoire. Le documentariste n’a pas manqué de souligner l’apport d’Abdelmadjid Merdaci dans la réalisation du film documentaire, Aux armes… indigènes. Quand on travaille avec ce genre de personne, (allusion au Pr Merdaci), on garde sa démarche d’homme de savoir rigoureux.

Amar Si Fodil, un jeune cinéaste, a tenu à apporter son témoignage. Auteur d’un film superbe, El Achik qui mérite une rediffusion, s’honore de son travail avec feu Merdaci. Dans le scénario d’El Achik, écrit par Abdelmadjid Merdaci, les personnages ont réellement existé.

Revenons au film de cette soirée. Hors-la-loi a été sélectionné en compétition officielle pour représenter l’Algérie au Festival de Cannes. C’est l’histoire de trois frères sur fond de lutte de libération nationale. Chassés de leur terre, les trois frères et leur mère sont séparés. Messaoud s’engage en Indochine. A Paris, Abdelkader combat pour l’indépendance de l’Algérie et Saïd fait fortune dans des cafés sordides et les clubs de boxe de Pigalle. Leur destin, scellé autour de l’amour d’une mère (admirablement interprétée par Chafia Boudraa), se mêlera inexorablement à celui d’une nation qui se bat pour la liberté. Le film s’ouvre sur les massacres du 8 mai 1945 à Sétif, Guelma et Kherrata. Avant même sa première projection, il suscita une polémique à la suite de la déclaration de Rachid Bouchareb où il indiqua que son film pourrait rétablir une vérité historique confinée dans les coffres. Dans une lettre adressée au Festival de Cannes, le cinéaste avait répondu aux violentes réactions de ses détracteurs. En effet, des historiens français, (la plupart partisans de l’Algérie française), dans une levée de boucliers particulièrement agressive, l’accusaient, entre autres, «d’interpréter l’histoire à sa façon, de distorsion de la vérité, de remplacer cette vérité par le mythe, que le film n’est pas honnête, charrie des enjeux idéologiques et politiques, comporte des erreurs historiques grossières (on se demande d’ailleurs lesquelles ?), que Bouchareb défend la propagande FLN et tutti quanti. En somme, qu’il désinforme outrageusement. Arrêtons là cette malveillante litanie et disons que l’émission que diffuse Canal Algérie tous les vendredis soir, a le mérite de permettre aux téléspectateurs de retisser les fils de leur passion pour les œuvres cinématographiques et documentaires algériens.

M. Bouraib