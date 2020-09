Aïn Defla : 9 000 logements distribués prochainement

Quelque 9 000 logements publics locatifs (LPL) seront attribués au courant des prochains mois à Aïn Defla, a annoncé lundi le wali, Mebarek El Bar.

«Ce quota, qui sera attribué en plusieurs phases, touchera toutes les communes de la wilaya», a précisé le wali au cours d’une rencontre avec les représentants de la presse locale tenue en fin d’après-midi au siège de la wilaya.

«Rien qu’à Aïn Defla, une liste de 675 logements sera affichée d’ici quelques jours, en attendant près de 600 autres unités dans un peu plus de deux mois», a fait savoir le wali en guise d’illustration. Toutes les conditions ont été réunies pour que l’opération se déroule dans les meilleures conditions, a assuré le chef de l’exécutif local, invitant les citoyens à faire preuve de patience et à ne pas céder aux discours «provocateurs ou défaitistes». «Les citoyens doivent nous faire confiance et ne pas céder aux discours provocateurs ou défaitistes, car nous nous sommes engagés à faire bénéficier les véritables nécessiteux du logement dont l’impact sur la stabilité de la famille n’est plus à démontrer», a-t-il soutenu.