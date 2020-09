Souk-Ahras : 104 dossiers de demande de logement en justice pour fausses déclarations

Les services de la wilaya de Souk Ahras ont traduit 104 dossiers de demande de logement public locatif (LPL) à la justice au motif de «fausse déclaration visant l’obtention de prestations d'aide publique et sociale», a indiqué le wali, Lounes Bouzegza.

En marge d’une réunion tenue en présence du secrétaire général de la wilaya, du directeur de l’administration locale et des chefs de daïra consacrée aux projets de développement dans les zones d’ombre, à la prochaine rentrée scolaire et aux préparatifs du rendez-vous référendaire du 1er novembre prochain, ce responsable a expliqué que «104 personnes ont fait de fausses déclarations et présenté des documents falsifiés dans le but de bénéficier d’un logement public locatif» .

Ces personnes ont notamment procédé «à la falsification de fiches de paie et de documents attestant l’obtention de logement relevant d’autres formules mais aussi d’actes de propriété», a détaillé le wali.

Soulignant que ces personnes sont poursuivies en vertu de l’article 253 du code pénal, modifié et complété le 22 avril 2020, M. Bouzegza a affirmé que «cette action en justice se poursuivra pour cibler d’autres individus ayant entrepris des faits similaires afin d’obtenir un logement de type public locatif».

Cette opération a été amorcée sur la base du rapport établi par la commission de daira chargée d’étudier les dossiers de demande de logement relevant d’un quota de 2051 unités implantées au chef-lieu de wilaya parmi lesquelles 1 328 LPL, le reste étant inscrit dans le cadre d’un programme de Résorption de l’habitat précaire (RHP) et dont la liste des bénéficiaires a été affichée mercredi dernier.

Le wali a, par ailleurs, fait savoir que le nombre de demandes de logement de type public locatif a fortement baissé dans la commune de Souk-Ahras passant de 24 000 à 14 000 suite au travail mené par la commission de daïra en charge d’étudier ce dossier.