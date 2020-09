Oran : Réhabilitation des résidences universitaires

Dans le cadre du projet de réhabilitation et rénovation des résidences universitaires, les trois directions régionales des œuvres universitaires relevant de la wilaya d’Oran ont communiqué au maître d’œuvre chargé de la gestion et l’exécution des travaux, la liste des opérations prioritaires devant bénéficier de ce programme dont le budget est estimé à 45 milliards de centimes.

En effet, une évaluation actualisée de l’état des structures élaborée par les trois directions compétentes a fait ressortir 4 opérations à prendre en charge en priorité, a-t-on appris hier auprès de Fethi Jendouli, directeur des œuvres universitaires d’Es Sénia. Il s’agit des blocs de la résidence Les Volontaires qui, rappelons-le, est le plus ancien campus à Oran et dont l’état actuel nécessite d’importants travaux de réfection, notamment au niveau des lieux d’hébergement de 400 lits. La structure a besoin aussi d’un nouveau poste transformateur et d’une chaudière, selon notre interlocuteur. La deuxième opération figurant sur la liste des projets prioritaires est la réhabilitation de la cité Belbouri-Saïd, dont un bloc nécessite des travaux de réfection en plus de l’installation d’un chauffage central. Vient ensuite la cité universitaire de Maraval, dont deux blocs doivent être rénovés, selon le responsable. Enfin, la cité ETO de 2000 lits, fermée depuis plusieurs années, devrait être réhabilitée dans le cadre de ce programme dont le financement est inscrit au budget du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les directions des œuvres universitaires qui travaillent en coordination avec les universités sont membres de la cellule de suivi et de préparation de la rentrée universitaires 2020-2021. A ce propos, un protocole sanitaire cadre, dédié aux résidences universitaires, a été mis en place par le ministère de l’Enseignement supérieur.

Concernant l’hébergement, ce protocole fixe la norme d’occupation des chambres universitaires à 6 m2 pour chaque étudiant, 12 m2 pour deux personnes et 18 m2 pour trois à cinq étudiants. Pour ce qui est de la restauration, des repas à emporter sont prévus en utilisant des ustensiles et couverts personnels ou à usage unique.

La distribution des repas devra se faire dans le respect des normes sanitaires, a-t-on indiqué. S’agissant du transport, le protocole sanitaire fixe une charge maximale de 25 étudiants par grand bus assurant plusieurs rotations par jour, jusqu'à 18h, en adéquation avec les emplois du temps réaménagés. Selon la tutelle, cette opération doit être menée rigoureusement avec la mobilisation des agents concernés et une coordination étroite avec les services de la pédagogie.

«Compte tenu de la situation sanitaire et en perspective d’une reprise des activités pédagogiques en présentiel, les unités médicales et de prévention ainsi que les cellules d’écoute et d’aide psychologique ont un rôle important à jouer dans la prise en charge de la communauté universitaire. Pour ce faire, une formation spécifique de ce personnel est prévue, en plus de moyens spécifiques d’accompagnement à mettre en place au niveau de chaque établissement pour parer à toute éventualité, note le protocole sanitaire cadre. Ce dernier rappelle l’importance des gestes barrières à respecter pour protéger les étudiants, enseignants et personnels administratifs, technique et de service, entre autres, la prise de température à l'accès à l'Université, le port obligatoire et la mise à disposition de gel hydro alcoolique. La tutelle a, par ailleurs, mis en exergue la nécessité de réglementer la présence dans les campus, notamment l’interdiction de l’accès aux personnes étrangères et des regroupements.

Amel Saher