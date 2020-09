Equilibre budgétaire :: On est encore loin du compte

Chute des réserves de change, baisse des recettes pétrolières, contraction des ressources financières internes, déficit budgétaire et de la balance des paiements courants, ce sont là les principaux indicateurs qui caractérisent actuellement l’économie nationale, fragilisée davantage par les répercussions induites par la crise liée à la pandémie de covid 19, mais aussi aux incertitudes quant à la reprise des cours de l’or noir dans le court terme. Des agrégats qui confirment ce constat que notre économie est en souffrance et, surtout, ce besoin d’aller vers des réformes structurelles et profondes, au plan économique et social. Les dernières données émanant du Fonds monétaire international, au titre des prévisions pour l’année 2020, indiquent, à cet effet, que l’Algérie a besoin d’un baril à 157,2 dollars pour pouvoir prétendre à l’équilibre de son budget, alors que les cours de l’or noir restent figés à des niveaux tirés vers le bas, soit une moyenne de 40 dollars. Une prévision qui confirme que l’Algérie est encore loin du compte et que le retour à la stabilité budgétaire ne peut intervenir dans l’immédiat. Selon les mêmes données, le prix d’équilibre du baril pour l’Algérie était de 104,6 dollars en 2019, à 101,4 dollars en 2018 et à 91,4 en 2017. Pour 2021, l’institution de Bretton Woods prévoit un prix d’équilibre, pour notre pays à 109,3 dollars le baril. Par conséquent, tout l’effort doit converger vers cet objectif de consolidation de la politique de rationalisation des dépenses publiques, en plus de devoir revoir la structure de la politique sociale de l’Etat. Un passage obligé qui consistera à opérer des ajustements préalables pour un nouveau modèle de croissance basé sur la diversification et le développement de la production des biens et services et, par conséquent, pour une nouvelle forme de gouvernance économique. En attendant, l’urgence est à la stabilisation du cadre macroéconomique et au redressement des équilibres budgétaires ou, tout au moins, à une réduction des déficits du budget de l’Etat et de sa balance des paiements, à des niveaux qui soient soutenables. Aussi, des solutions sont à trouver à la problématique de manque de ressources internes qu’il va falloir chercher et mobiliser pour faire face aux besoins de fonctionnement de l’économie et aux engagements sociaux de l’Etat dans un contexte particulièrement difficile. Au regard de la conjoncture, nos gouvernants ont besoin d’«un outil d’aide à la décision pour sortir de la rationalité de la dépense et aller vers l’efficacité et l’efficience de la dépense, car il faut partir de l’hypothèse que quel que soit le contexte économique, les ressources sont limitées», comme nous l’a précédemment expliqué l’analyste en économie, le Dr M’hamed Hamidouche. Les autorités algériennes qui ont apposé un niet franc à l’option du financement monétaire et à l’endettement extérieur sont conscientes que seules des solutions radicales et des réformes rationnelles sont susceptibles d’apporter des réponses aux problèmes structurels de l’économie du pays. En fait, l’évolution des déficits budgétaires et courants, l’amenuisement d’année en année des réserves de change, l’accentuation de la pression sur le Trésor public et l’importance du volume de la dette publique, sont des signes qui alertent sur la complexité de la situation et qui exigent par conséquent une action urgente de la part des décideurs afin de mettre un terme aux pratiques et dérives ayant marqué la gestion des affaires publiques de l'Etat et pour reconstruire l’économie sur de nouvelles bases et règles, saines et transparentes.

D. Akila