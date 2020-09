Grand angle : Décantation

A cinq semaines de la présidentielle américaine, et à défaut d'être fixés sur leurs chances le jour «J», les deux candidats en lice ont une idée plus ou moins précise sur leurs soutiens respectifs. La décantation se fait progressivement. Le candidat démocrate Joe Biden, qui comptait à la veille du premier débat télévisé qui a eu lieu hier mardi, huit points d'avance sur son rival républicain Donald Trump, candidat à sa réélection le 3 novembre prochain, espère augmenter cette avance au cours des prochaines semaines. La stabilité des sondages qui penchent tous en sa faveur ne peut le rassurer, mais dans son camp, on sait pertinemment que cette stabilité n’est pas une garantie pour son élection. Et dans cette lutte qu’il mène, même le soutien apporté par plusieurs grands journaux américains peut s'avérer insuffisant pour faire pencher la balance. Pourtant, reconnaîtra le Washington Post, «afin de renvoyer le pire président des temps modernes, de nombreux électeurs pourraient être prêts à voter pour presque n'importe qui», et ce même si on prête à Joe Biden un «puits d’expérience» qui le qualifie pour succéder à Donald Trump. Il reste que le président sortant n'entend pas lâcher prise. Il espère se «refaire» et rattraper son retard à l’occasion des débats télévisés prévus d'ici les élections de novembre. Réussira-t-il à convaincre les électeurs américains de voter en sa faveur, alors que le scrutin du 3 novembre prochain apparaît avant tout, selon l'avis de nombreux observateurs, «comme un référendum» sur lui ? Les débats télévisés sont censés offrir aux deux candidats une tribune pour défendre leur programme. Toutefois, côté démocrates, on craint que ces joutes télévisées ne soient transformées par le président Trump en une arène où il se permettra tous les coups pour déstabiliser son adversaire, enclin aux gaffes et dérapages. Pourtant, ne manque-t-on de souligner, ce n’est pas lors de ces joutes que la différence se fera. En fait, le duel a peu de chances d'avoir un effet déterminant sur l'issue du vote. L'exemple de la vaincue de la dernière élection est encore vivace dans les esprits. En 2016, Hillary Clinton avait été déclarée gagnante des trois débats et tous les sondages lui étaient favorables. Cela n'a pas empêché Trump de créer la surprise. Récidivera-t-il en 2020 ? Le destin des deux candidats est aussi entre les mains des grands électeurs. Et si Trump venait à être battu, la défaite aura un goût plus amer pour le milliardaire. Il deviendrait le premier président à ne pas être réélu depuis plus d’un quart de siècle. Mais pour l'heure, il peut toujours rêver d’un deuxième mandat.

Nadia K.