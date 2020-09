El Guergarat : le site de l'ONU ne fait aucune référence aux propos rapportés par la MAP

Le site officiel des Nations Unies n'a fait aucune référence aux propos attribués faussement par l'agence marocaine MAP au chef de l'ONU Antonio Guterres, selon lesquels, il aurait enjoint le Front Polisario de ne pas obstruer la circulation civile et commerciale régulière dans la zone tampon d'El Guergarat, située à extrême sud-ouest du Sahara Occidental. Jusqu’à présent, aucune déclaration n’a été publiée sur le site officiel de l'organisation onusienne au sujet de la situation à El Guerguarat, a-t-on confirmé. Selon certaines sources, le porte-parole adjoint du SG de l’ONU, Farhan Haq, avait répondu à une question écrite d’un journaliste sur El Guergarat. Dans sa réponse Ferhan Haq a appelé «tous les acteurs à faire preuve d'un maximum de retenue afin de désamorcer toute tension». L'agence MAP a récemment attribué au chef de l'ONU une déclaration faite à la presse par son porte-parole adjoint dans laquelle elle a prétendu à tort que «le secrétaire général avait lancé un appel au Front Polisario en vue de mettre fin à l'obstruction de la circulation civile et commercial dans la zone d'el Guergarat». Mardi, le ministère de l’Information sahraoui a affirmé qu'après demande de clarifications auprès du Bureau du porte-parole du SG de l'ONU, l'Organisation onusienne a formellement démenti les propos rapportés par la MAP. Se basant sur des clarifications officielles obtenues par le Front Polisario auprès des Nations Unies, le ministère de l'Information a indiqué, dans un communiqué, que «le Bureau du porte-parole du secrétaire général de l'ONU n'a publié aucune déclaration officielle au nom du secrétaire général à ce sujet contrairement à ce qui a été rapporté par l'agence de presse marocaine (MAP)». A cet effet, le ministère sahraoui a fermement dénoncé «cette nouvelle tentative des médias de l'Etat d'occupation marocain de répandre des mensonges sur le Front Polisario et la lutte nationale légitime du peuple sahraoui, en allant jusqu'à attribuer de fausses déclarations au secrétaire général de l'ONU et répandre des allégations mensongères et des accusations sans fondement». En outre, le ministère sahraoui a souligné que «les clarifications officielles des Nations Unies portent un autre coup au régime d'occupation marocain, alors que ses médias intensifient leur campagne de propagande en utilisant toutes les méthodes trompeuses, y compris la désinformation, la déformation des faits et la falsification».