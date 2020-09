Le chef de l’état préside une séance de travail consacrée au secteur des sports : Préparer les athlètes algériens aux prochaines échéances internationales

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier, une séance de travail à laquelle ont pris part le Premier ministre, le ministre de la Jeunesse et des sports, la Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargée du sport d'élite et le président du Comité olympique algérien (COA), indique un communiqué de la Présidence de la République.

«Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé, aujourd'hui, une séance de travail à laquelle ont pris part le Premier ministre, le ministre de la Jeunesse et des sports, la Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargée du sport d'élite et le président du Comité olympique algérien (COA)», précise le communiqué. Lors de cette séance de travail, ont été évoqués «les préparatifs de la participation de l'Algérie aux Jeux Olympiques (JO) prévus en juillet 2021 au Japon, les préparatifs en cours pour la tenue des Jeux Méditerranéens de 2022 (JM) à Oran et d'autres question liées à l'organisation du sport en général et des sports d'élite et olympiques, en particulier». Dans ce contexte, le Président Tebboune a donné des «orientations précises pour une bonne préparation matérielle et humaine de ces compétitions internationales et la promotion du sport, même à l’école.

Insistant sur l'impératif d'améliorer «les mécanismes de découverte et de sélection des jeunes talents sportifs dans toutes les wilayas du pays, le Président Tebboune a souligné également la nécessité de les orienter et de les former par les meilleurs encadreurs et entraineurs algériens et internationaux pour qu'ils figurent parmi les sportifs d'élite de niveau international et puissent hisser l'emblème national, à l'instar de leurs prédécesseurs de l'ancienne génération, tout en entonnant l'hymne national dans tous les fora régionaux et internationaux du sport d'élite».

Le Président Tebboune a demandé de «transmettre ses salutations à tous les sportifs, femmes et hommes, qui ont hissé haut l'emblème de leur pays et dédié leurs médailles au peuple algérien, notamment dans les conjonctures difficiles qu'il a eues à traverser».

Au terme de la réunion, le Président de la République a ordonné «le lancement immédiat de l'organisation des sports scolaire et universitaire, compétitions comprises, à tous les niveaux.