Organes de contrôle et institutions consultatives : Assurer une conduite apaisée du changement

Le projet de la nouvelle Constitution renforce les organes de contrôle et les institutions consultatives pour assurer une conduite apaisée du processus de changement, indique l’universitaire et spécialiste en droit constitutionnel, Rachid Lerari.

«Le principal enjeu concernant ces institutions qui, pour certaines existaient déjà, réside dans leur activation au profit de la consécration des objectifs de l’instauration de l’Algérie nouvelle pour rompre définitivement avec les pratiques du passée et prendre en charge des revendications du Hirak du 22 février», a-t-il affirmé. «La volonté politique existe réellement pour relever ces défis et celle-ci a été à maintes fois réaffirmée par les plus hautes autorités de l’Etat», a-t-il dit. Il estime que le degré d’implication de ces institutions consultatives et de contrôle dans la consécration des objectifs qui leur sont assignés servira de baromètre devant renseigner sur la promotion effective de la démocratie publique et des principes de transparence dans la gestion des affaires de l’Etat.

«Si, une fois la nouvelle Constitution adoptée à l’issue du prochain référendum, ces institutions consultatives ou de contrôle se contenteraient d’un simple rôle de figuration — comme tel fut le cas pour beaucoup d’entre elles sous le régime déchu — c’est le processus du changement qui en pâtira», a-t-il averti. Il s’agit aussi d’opérer un bon choix des compétences qui seront désignées pour assurer une gestion efficience de ces institutions en vue d’assurer la consécration des objectifs qui leur sont assignés, ce qui relève d’un impératif à satisfaire absolument.

De son côté, le spécialiste en droit constitutionnel, le Dr Saoudi Badis, avait indiqué récemment qu’il est nécessaire de voir les magistrats, qui auront à siéger dans la prochaine Cour constitutionnelle, disposer de maîtrise et d’expérience suffisante à même de mener à bien les missions de cette nouvelle institution chargée d’assurer le respect de la Constitution et de réguler l’activité des pouvoirs publics.

L’article 187 du projet de la Constitution stipule que les membres de la Cour constitutionnelle, élus où désignés, doivent jouir d’une expérience d’au moins une vingtaine d’années. Quant à la Cour des comptes, institution supérieure chargée du contrôle des finances de l’Etat, elle contribuera efficacement au développement de la bonne gouvernance. Là aussi, le choix des compétences requises à même de garantir le succès de ses missions est conseillé par l’universitaire Rachid Lerari, tout comme en ce qui concerne la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption.

Concernant la Cour des comptes, le projet de la nouvelle Constitution stipule que le statut des ses membres et sa relation avec les autres structures de l’Etat chargées de l’inspection et de la lutte contre la corruption seront ultérieurement définis dans le cadre d’une loi organique. Au plan des institutions de consultations, la nouveauté réside essentiellement dans la création de l’observatoire national de la société civile ayant pour mission d’émettre des avis et recommandations sur les préoccupations de la société et de contribuer à la promotion des valeurs nationales et de la pratique démocratique.

Karim Aoudia