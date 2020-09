M. Abdelkader Benmarouf, président de la cour des comptes, au forum de la radio : «L’indépendance de la Cour des Comptes sera consolidée davantage»

Le président de la Cour des comptes a mis en avant, hier, toute l’importance des dispositions de l’article 199 du texte portant projet de révision de la Constitution, soulignant que les réformes apportées viennent ainsi hisser cette institution supérieure de contrôle des finances publiques au niveau des standards internationaux.

M. Abdelkader Benmarouf qui s’exprimait au forum de la Radio nationale a notamment évoqué les pouvoirs et compétences de la Cour des Comptes étendus à tout ce qui est général, commercial ou administratif. Il affirme que dans la Constitution de 1996 le contrôle du capital commercial de l’État n’était pas clair et concernait essentiellement les services publics, à l’image des collectivités locales, des administrations centrales et des établissements à caractère administratif.

A partir de 2016, les pouvoirs et prérogatives de la Cour des Comptes se sont élargis peu à peu pour concerner le contrôle du capital commercial de l’Etat. Aujourd’hui, d’autres avancées sont attendues puisque le texte portant projet de révision de 2020 énonce clairement que la Cour des comptes est chargée du contrôle, à la fois, des finances de l’Etat, des collectivités locales, des services publics et des capitaux marchands de l’Etat. M. Benmarouf s’est par ailleurs félicité qu’à l’avenir il y aura des mandats pour le président de la Cour des comptes. Faut-il rappeler que le projet de révision de la Constitution stipule que le Président de la République nomme le président de la Cour des comptes pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois. «Cette nouvelle mesure est à même de consolider l’indépendance de la Cour des Comptes» affirme l’invité du forum de la Radio nationale.



La Cour des comptes contribue à la bonne gouvernance



L’autre point mis en relief est inhérent à «la transparence totale et entière à travers l’ouverture aux citoyens et à l’opinion publique et l’accessibilité des citoyens aux rapports élaborés par la Cour des comptes ».

Le nouveau texte de la loi fondamentale du pays mentionne, noir sur blanc, que la Cour des comptes adresse un rapport annuel au Président de la République et que ce rapport est publié par le président du Conseil .

M. Benmarouf explique, sur un autre plan, que cette institution supérieure de contrôle du patrimoine et des fonds publics est chargée du contrôle a posteriori des finances,il ne s’agit nullement de contrôler en temps réel le gestionnaire, la Cour des comptes contribue ainsi au développement de la bonne gouvernance, à la transparence dans la gestion des finances publiques et à la reddition des comptes.

En réponse à une question, il fera savoir qu’entre dix et quinze dossiers sont transmis annuellement à la justice.

En fait, les rapports décelant des opérations illégales sont automatiquement transmis aux instances concernées en suivant toutes les procédures réglementaires nécessaires pour ce faire. Il ajoute que lors de l’examen de certains dossiers, il est possible de trouver des erreurs à corriger.

La Cour des comptes émet dans ces cas les recommandations nécessaires. «Dans un passé récent, nous avions l'habitude de mener le processus de suivi et de le terminer par un ensemble de recommandations qui, nous l'espérons, sont prises en compte pour la bonne gestion des deniers publics, maintenant nous avons créé tout un programme afin de voir l'étendue de la mise en œuvre des recommandations que nous proposons».

Interrogé sur le domaine où l’on trouve davantage d’irrégularités, il dira que le budget d'équipement est celui qui comporte les plus grands risques dans la bonne utilisation des deniers publics, contrairement au budget de gestion, dont la majorité est consacrée au règlement et au traitement des salaires.

Soraya Guemmouri