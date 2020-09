Révision du fichier électoral : 17.293 nouvelles inscriptions à Ouargla et Illizi…

17.293 nouveaux électeurs ont été inscrits sur le fichier électoral des wilayas d’Ouargla et Illizi, au terme de l’opération de révision exceptionnelle des listes électorales, en prévision du référendum sur le projet de révision de la Constitution, prévu le 1er novembre prochain, a-t-on appris hier des délégations locales de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE). L’opération de révision exceptionnelle, menée entre les 20 et 27 septembre courant au niveau des 27 communes que comptent les deux wilayas, a donné lieu à l’établissement d’un corps électoral de 372.411 électeurs dans la wilaya d’Ouargla et 81.908 autres dans celle d’Illizi, a-t-on précisé. La révision s’est soldée également par la radiation de 11.365 personnes pour diverses raisons dans les deux wilayas (5.176 à Ouargla et 6.289 à Illizi), selon les mêmes sources. Dans la wilaya d’Ouargla, la commune d’Ouargla a relevé le plus grand nombre de nouveaux inscrits avec 1.990 nouveaux électeurs (trices), suivie de la commune d’Ain El-Beida (1.120 nouveaux inscrits). Dans la wilaya d’Illizi, le fichier électoral pourrait être revu, à considérer les recours introduits pour des oppositions soit à la radiation ou à la non-inscription et sur lesquels il devra être statué à compter de ce jour par les commissions électorales communales, a affirmé le délégué de wilaya de l’ANIE, Youssef Mefissel.

… plus de 5.600 nouveaux inscrits à Saïda

La délégation de wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections (ANIE), a recensé 5.675 nouveaux inscrits sur les listes électorales des 16 communes de la wilaya de Saïda, dans le cadre de l’opération de la révision exceptionnelle des listes électorales, en prévision du référendum sur l’avant-projet de révision de la Constitution prévu le 1er novembre prochain, a-t-on appris, hier, auprès de cette instance. La même source a précisé que le corps électoral dans la wilaya de Saïda a atteint, après la révision exceptionnelle des listes électorales, clôturée dimanche, 246.126 électeurs, dont 5.675 nouveaux inscrits répartis sur 3.324 hommes et 2.351 femmes. L’opération de révision exceptionnelle a, d’autre part, recensé 3.721 électeurs radiés, dont 2.188 hommes et 1.533 femmes, selon la même source, précisant que la période de dépôt des recours auprès des comités communaux de révision des listes électorales a été lancée, hier, et s’étalera sur 5 jours, avant de présenter les résultats définitifs à l’Autorité nationale indépendante des élections. D’autre part, la délégation de wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections a achevé l’opération d’installation des 16 délégations communales auxquelles il a été confié la mission de mettre au point les préparatifs nécessaires de ce rendez-vous électoral. En prévision de ce rendez-vous électoral, la délégation de wilaya a entamé, à compter de lundi, une opération de contrôle des préparatifs de l’application du protocole sanitaire de lutte contre la propagation du Covid-19 à travers tous les centres et bureaux de vote de la wilaya, afin de protéger la santé du citoyen.