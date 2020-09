TAJ : Mobilisé pour l’Algérie nouvelle

La présidente de Tajamou Amel El Djazaïr (TAJ), Fatma-Zohra Zerouati, a précisé, hier à Alger, que le parti est mobilisé pour le référendum populaire sur le projet de révision de la Constitution. Lors d’une conférence tenue au siège du parti à Alger, Mme Zerouati a souligné qu’il faut tenir compte de la conjoncture que traverse le pays, indiquant : «Nous avons besoin d’un socle solide qui permet d’instaurer l’Algérie nouvelle. C’est pourquoi, nous devons tous être mobilisés pour le développement de l’Algérie».

Fatma-Zohra Zerouati a déclaré que le parti focalisera sur la mobilisation pour un vote en faveur du projet de révision de la Constitution, lors du référendum du 1er novembre prochain, étant «un jalon essentiel pour l'édification de l'Algérie nouvelle». Elle indique que le contenu de la nouvelle loi fondamentale «traduit, dans sa majorité, un large consensus qui prend en considération les conditions de l'actuelle Algérie». L'Algérie a besoin d'une «plate-forme et de piliers solides. Nous devons tous nous mobiliser au service du pays», a-t-elle soutenu, soulignant que la politique doit jouer son rôle pour «dresser un rempart solide loin des différends destructeurs». TAJ aspire à un retour en force sur la scène politique, a-t-elle dit, ajoutant que cela s'est traduit par la tenue du congrès extraordinaire qui a couronné le travail accru des militants, à travers toutes les wilayas». Le parti veut «investir dans l'élément humain, particulièrement les jeunes, les étudiants et les femmes, pour recueillir les idées à traduire en perspectives politiques prometteuses», poursuit Mme Zerouati.

Elle a ajouté qu’«il faut que l’intérêt général soit au-dessus de l’intérêt personnel». Mme Zerouati a rappelé que le congrès extraordinaire du parti s’est tenu dans un climat serein et cela, en présence de 591 participants et les militants de 48 wilayas. La présidente du TAJ a souligné que la réinstauration de la confiance constitue une priorité pour le parti. Elle a relevé que l’Algérie fait face à des défis extérieurs, indiquant que la position de l’Algérie à l’égard des peuples colonisés et opprimés est constante. Mme Zerouati a mis en exergue le rôle de la société civile durant la pandémie de la Covid-19, soutenant que le mouvement associatif a apporté une valeur ajoutée.

H. Hamza