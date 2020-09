Mme Kaoutar Krikou : Le projet est une garantie pour la promotion de la femme

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, et ministre du Travail, de l’Emploi et la Sécurité sociale par intérim, Kaoutar Krikou, a affirmé dimanche dernier à Tindouf, que «le projet de la révision de la Constitution est une véritable garantie pour la femme algérienne».

«Le projet de la révision constitutionnelle est une garantie pour la femme algérienne en général, et la femme rurale en particulier, car la promotion de la femme, rurale notamment, devra être assurée par des garanties juridiques», a indiqué Mme Krikou à la presse, lors de sa visite de travail dans la wilaya. Accompagnée du ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, et de la représentante résidente du programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Algérie, Blerta Aliko, la ministre de la Solidarité nationale a indiqué que le projet de la révision constitutionnelle «prévoit des garanties pour la femme algérienne, notamment en termes d’encouragement de la femme, sa promotion et la parité femme-homme dans les domaines de l’emploi et de la responsabilité au sein des institutions».

«L’article 68 du projet, lié à la promotion de la parité homme-femme dans le marché de l’emploi et l’encouragement de la promotion de la femme dans les postes de responsabilité au sein des institutions publiques, traduit la ferme conviction de la capacité et des compétences de la femme algérienne, travailleuse ou créatrice, à opérer le changement escompté», a estimé Mme Krikou. «La femme algérienne est prête à adhérer à l’édification des fondements de la Nouvelle République, dans le cadre de la stratégie promotionnelle, contenue dans le programme électoral du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune», a-t-elle poursuivi. «Nous espérons que la promotion de la femme rurale, ses compétences et créations, s’opèrera selon les normes internationales», a confié Mme Krikou, ajoutant que «l’invitation de la représentante du PNUD à cette visite a pour objectif l’information, de près, des expériences de la femme rurale et des mécanismes préconisés par l’Etat pour le soutien de cette frange de la société».

Mme Blerta Aliko a déclaré, pour sa part, que cette visite lui a permis de «s’enquérir de près des efforts et des activités de la femme rurale». La visite ministérielle a été clôturée par la tenue, à la maison de la culture «Abdelhamid Mehri», d’une rencontre avec des femmes entrepreneures et rurales, lors de laquelle des aides financières ont été remises aux femmes rurales bénéficiaires du dispositif de l’Agence nationale de gestion du microcrédit, et des diplômes à des bénéficiaires de divers dispositifs de soutien de l’Etat.