Référendum sur la Constitution, Société civile : Une mise à jour des lois attendue

Le tissu associatif est dans l'attente d'une réhabilitation de l'esprit d'initiative. Le ton est donné par le Président de la République qui rend hommage au mouvement associatif, qu'il qualifie d'«honnête» et de «dévoué».

Des associations se sont montrées favorables à la constitutionnalisation du rôle de la société civile en espérant que cela puisse contribuer à lever les obstacles qui entravent leur essor et freinent leurs missions. Le mouvement associatif mobilise toutes les bonnes volontés lorsqu’il s’agit de surmonter les difficultés qui affectent la société, comme c’est le cas de la mobilisation pour lutter contre la propagation de la Covid-19.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a d’ailleurs rendu hommage à ce mouvement le qualifiant d’honnête et de dévoué.

Consulté sur ce sujet, Djalel Menad, spécialiste en sciences politiques, a estimé que «le président de la République compte sur la société civile pour rétablir la confiance entre les institutions de la République et le citoyen, en vue d’instituer une vraie démocratie participative».

Il a rappelé qu’«à chaque occasion avec les médias, le Président Tebboune évoque le rôle de la société civile et sa participation à la gestion des affaires publiques.

Le conseiller du président de la République chargé du Mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Berramdane, a rappelé que des associations ont été, dès le début de la crise, à pied d’œuvre, fournissant des dons aux familles et des repas chauds au personnel de santé, mobilisé contre la Covid-19.

Une bureaucratie pesante

Malgré cette bonne intention de servir la collectivité nationale sans contrepartie, des présidents d’associations civiles subissent la lourdeur de la bureaucratie notamment en se heurtant au poids des procédures paperassières tellement fastidieuses et inutiles, qui ne fait que perdre du temps, selon le jeune président de l’association dénommée «Chiche Dire El Khir», que l’on pourrait traduire approximativement par «Chiche, fais le bien». La volonté du Président Tebboune de constitutionnaliser la société civile a été accueillie avec beaucoup de satisfaction, notamment, par Abdelhak Ziad, président d’association, qui a appelé à consolider et protéger le bénévolat car la personne bénévole malgré son intention d’aider et de soulager les gens en quête d’aides et de réconfort a parfois besoin de protection.

Par ailleurs, des présidents d’association ont appelé à la mise à jour de certaines lois qui encadrent le travail de la société civile, indiquant : «Nous sommes liés à des règlements qui datent des années soixante-dix, aujourd’hui ils sont non conformes aux réalités modernes et l’esprit d’initiative».

Hichem Hamza