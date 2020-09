Exploitation artisanale de l’or : Formation spécialisée pour les jeunes

Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a affirmé, lundi à Tamanrasset, qu'une formation spécialisée sera assurée pour l’exploitation minière artisanale de l’or par les jeunes.

S’exprimant lors de la visite du site du projet de l’Institut national des mines, le ministre a indiqué que «la formation spécialisée pour l’exploitation minière artisanale de l’or sera assurée aux jeunes sur ce site même».

«Un site appelé à être exploité comme lieu de formation spécialisée pour l’exploitation artisanale de ce minerai, avec l’acquisition d’équipements temporaires en vue d’entamer la formation, en coordination avec le secteur de la Formation et de l’Enseignement professionnels et le ministère délégué chargé de la micro-entreprise, avec l’accompagnement du secteur de l’Environnement», a-t-il précisé.

«L’opportunité sera ainsi offerte aux jeunes de bénéficier d’une formation leur permettant de se lancer dans l’exploitation des gisements d’or, dans le cadre d’un programme d’action intégrée», a soutenu le ministre des Mines lors de cette visite à la tête d’une délégation.

M. Mohamed Arkab était accompagné dans cette visite des ministres de l’Environnement et de la Formation et l’Enseignement professionnels, Nassira Benharrats et Hoyam Benfriha respectivement, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat, et du conseiller auprès du Président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l’étranger, Nazih Berramdane. La ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Hoyam Benfriha a révélé, de son côté, qu’une formation spécialisée, basique et de qualification, sera assurée sur les meilleurs moyens d’extraction des minerais, à l’instar de l’or, à travers des formations de différents niveaux aux jeunes.

Le secteur accompagne l’action de développement dans les régions du Grand Sud et un intérêt particulier sera accordé à la formation dans le domaine de l’exploitation des mines et carrières, sur des bases scientifiques, de sorte à garantir une exploitation rationnelle des ressources, selon une approche purement économique, a ajouté

Mme Benfriha.

Pour sa part, la ministre de l’Environnement, Nassira Benharrats, a indiqué que son département appuiera, par des sessions théoriques et pratiques, l’ensemble des secteurs concernés par cette opération de formation, ajoutant qu’il appartient de garder en vue l’intérêt à attacher à la préservation de l’environnement et de la biodiversité, par la réhabilitation des sites d’exploitation des gisements, assurant ainsi le développement durable. Le ministre délégué, chargé de la micro-entreprise, Nassim Diafat, a signalé, quant à lui, que les possibilités de financement des PME sont disponibles, s’ajoutant aux cas d’autofinancement, et que ces entités bénéficieront d’avantages fiscaux et parafiscaux.

Inspectant le projet d’extraction de granite dans la région d’Outoul, la délégation ministérielle a écouté un exposé sur la situation du secteur des mines dans la wilaya de Tamanrasset qui renferme 27 gisements de marbre et de granite (3 sites actuellement en exploitation) et d’autres en phase d’exploration.

Dans ce contexte, le ministre des Mines a fait part de l’importation de 60% du marbre de l’étranger, «d’où la nécessité d’une réflexion sur la révision de la question de l’exploitation du potentiel existant à travers le pays, à l’instar des régions de Tamanrasset, Skikda et Tlemcen».

«Des entreprises d’exploitation de marbre et de granite seront mises sur pied pour couvrir les besoins du marché national et s’orienter vers l’exportation, en plus de générer des emplois», a assuré M. Arkab, en déplorant le fait d’importer quelque

130 articles de l’étranger, alors qu’ils sont disponibles dans le pays.

La délégation ministérielle s’est rendue à l’Institut national spécialisé de la formation professionnelle de Tamanrasset où un exposé a été présenté sur la rentrée de la formation, en insistant sur le respect du protocole sanitaire, avant de visiter l’École de gemmologie (partenariat algéro-brésilien) et de s’enquérir de ses activités.

Au moins 81 formateurs sont sortis de cette école à ce jour, activant dans divers domaines en rapport avec l’extraction et le travail de pierres précieuses, dont 38 issus de la wilaya de Tamanrasset selon les explications fournies à la délégation.

Le ministre des Mines a souligné que les artisans activant dans le domaine des pierres précieuses bénéficieront d’un encadrement et d’une fourniture en matière première nécessaire à leur activité.

La délégation ministérielle tiendra, au terme de sa visite de travail, une rencontre au siège de la wilaya avec les représentants de la société civile locale et de PME actives.