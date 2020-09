Ateliers de confections : Développer les circuits de distribution de textiles

L’Association nationale des commerçants et des artisans algériens a organisé, dernièrement à Alger, une cérémonie d’installation de la commission nationale des ateliers de confections.

Composée de cinq membres, cette commission compte, outre son président, des représentants des régions Est, ouest, centre et sud du pays. Pas moins de cinq missions essentielles sont désormais assignées à cette commission présidée par M. Yaakoub Abdyoun. Il s’agit d’encadrer les professionnels du secteur, de formuler des propositions à même d’améliorer cette activité, de tracer tout un programme de formations à dispenser au profit des professionnels, d’accompagner ces travailleurs en prenant en charge leurs préoccupations journalières et enfin organiser, à partir de l’année 2021, des salons régionaux à travers les quatre coins du pays.

Selon les explications fournies par M. El Hadj Tahar Boulenouar, président de l’ANCA, les discussions lors de la rencontre d’hier - qui s’est déroulée à huis clos au siège de l’association sis à la SAFEX, pins maritimes – ont porté sur deux points essentiels qui étaient inscrits à l’ordre du jour.

Le premier concerne les différents problèmes auxquels sont confrontés ces ateliers au quotidien et le second est relatif aux voies et moyens d’organisation d’expositions dans un souci de booster le secteur.

S’attardant sur les problèmes rencontrés par les propriétaires d’ateliers de confection, le président de l’ANCA a notamment évoqué la flambée des prix des matières premières, en particulier, le tissu, le fil à coudre ou l’élastique». Notre interlocuteur a relevé que ces coûts actuellement revus à la hausse sont, en fait, une des nombreuses conséquences de la crise sanitaire mondiale de la Covid 19. Se montrant plus explicite, il a mis en exergue que la fabrication des bavettes connait à travers le monde un boom sans précédent ; ce qui s’est systématiquement répercuté sur le prix du tissu, de l’élastique et même du fil à coudre qui connait une vertigineuse montée.

La flambée des prix des matières premières n’est pas la seule difficulté rencontrée par les propriétaires d’ateliers de confection qui «souffrent également d’un sérieux problème de commercialisation de leurs produits et ce, à cause de l’importation de 90% du textile et du prêt à porter», a signalé le président de l’ANCA.

Aussi et aux fins de promouvoir le circuit de distribution Textile et Prêt à porter, «une réflexion est engagée pour organiser annuellement, à partir de l’an prochain, quatre salons régionaux. Cela devrait grandement contribuer à faire connaitre les produits de confection made in Algeria, notamment, les différentes «Djebbas» et autres habits traditionnels, les vêtements hommes, femmes et enfants, les parures de draps, les nappes, …, etc».

M. Boulenouar notera également que cette première étape de contacts avec le grand public via ces espaces d’expositions sera certainement suivie d’une deuxième phase de multiplication des commandes et par voie de conséquence d’augmentation de la production. «Je ne vous cache que les concernés ambitionnent de doubler leur production et cela est, à mon avis, tout à fait possible puisque ces carrefours d’échanges, prévus à partir de l’année prochaine, contribueront à redynamiser l’activité».

En somme, tout est mis en place pour booster l’activité et rassurer, accompagner, former et prendre en charge les préoccupations des propriétaires et gérants des ateliers de confection.

Soraya Guemmour