Conseil national de l'Union des ingénieurs Algériens : Une pépinière d'idées nouvelles

Le secteur agricole s'inscrit dans une double mission de levier de la sécurité alimentaire et bouclier de la souveraineté nationale.

Ces deux dimensions impliquent une vision audacieuse et pertinente de la place de l'agriculture dans l'économie nationale. La troisième session ordinaire du Conseil national de l'union nationale des ingénieurs algériens a permis de dégager 10 recommandations. Dans un communiqué signé par son président, Mounib Oubiri, on relève l’insistance d’intégrer des applications agricoles intelligentes et modernes dans l'agriculture et leur généralisation pour le développement du secteur. Les recommandations ont mis l’accent sur la réhabilitation de la formation de l’ingénieur agricole du désert à l'Institut national d'agriculture saharienne d’Ouargla.



Pour la création du titre national de doyen des ingénieurs agricoles



Les participants ont réitéré une demande pour la création du titre de doyen national des Ingénieurs agricoles, en raison de son importance dans l'organisation de la profession d'ingénieur agronome.

Ils ont également souligné l'impératif de légaliser l'accréditation et l'organisation des bureaux d'études agricoles et de définir leurs tâches et compétences au vu de leur importance dans la réalisation du développement économique. Il y a nécessité de revoir la législation actuelle régissant l'immobilier agricole qui a toujours constitué un véritable obstacle pour les ingénieurs agronomes pour entrer dans le monde de l'investissement agricole et ce depuis des décennies. Il a été, d’autre part, souligné la nécessité de créer une chaîne de télévision spécialisée dans l'agriculture et le développement rural, avec un rôle d'orientation et de sensibilisation des agriculteurs et de modernisation du secteur. Par ailleurs , les pouvoirs publics sont appelés à adopter une politique claire et sérieuse en vue de soutenir et de financer le secteur agricole qui a un rôle stratégique dans la sécurité alimentaire et la protection de la souveraineté nationale ; il s’agira d’ouvrir de nouveaux domaines de financement bancaire, notamment dans les énergies renouvelables propres par l'utilisation d'applications intelligentes, et d’envisager sérieusement la mise en place d'un conseil consultatif supérieur pour la sécurité alimentaire.



Soutien au plan de relance économique



L'Union a renouvelé son soutien au plan de relance économique initié par le Président Abdelmadjid Tebboune et salué les directives du Gouvernement visant à promouvoir le rôle de l'agriculture, y compris le soutien à la coopération manifestée par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural avec l'Union nationale des ingénieurs agricoles qui a exprimé sa volonté de renforcer la sécurité alimentaire et de valoriser les produits agricoles en accompagnant les ingénieurs auprès des producteurs, afin que l’Algérie puisse exporter des produits agricoles.

Les efforts de l’Union pour conclure des accords de coopération avec des instituts scientifiques et des centres de recherche permettront de valoriser le travail de l’ingénieur agronome pour développer le secteur.

Les membres de l'Union ont enfin exprimé leur satisfaction quant à la volonté du ministère de l'Agriculture et du Développement rural d'impliquer le secteur agricole dans la nouvelle orientation économique et se félicitent de l'interaction des média nationaux avec ses activités renouvelées tout au long de l'année.

