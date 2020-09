Pêche : Contribuer à la sécurité alimentaire

Attribués auparavant par les services relevant du secteur des transports, les brevets et certificats d’aptitude pour la conduite des bateaux de pêche seront désormais délivrés par le ministère de la pêche et des productions halieutiques.

C’est ce que prévoit le projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret n 16-108 du 21 mars 2016, régissant les conditions de qualification professionnelle des marins-pêcheurs, conjointement entre le secteur des transports et le secteur de la pêche, conformément aux exigences règlementaires nationales et internationales.

Animant une conférence de presse, la directrice Mme Yakoubi Abdessamad Latifa directrice de la formation de la recherche et de la vulgarisation au niveau du ministère de la pêche, a affirmé que cet instrument réglementaire s’inscrit dans le cadre du plan d’action du gouvernement 2020-2024 pour la relance de l’économie nationale en général et la relance du secteur en particulier en contribuant au renforcement de la sécurité alimentaire nationale.

Elle a fait savoir que ce projet de décret qui a été validé lors du dernier Conseil du gouvernement, permettra la promotion de la pêche en haute mer. « Les capitaines de pêche pourront désormais être formés pour exploiter le grand large, partir pour des expéditions lointaines et commander les grands navires armés pour la grande pêche pendant plus de 20 jours», a-t-elle expliqué. Pour la directrice, l’habilitation du ministère à délivrer ces diplômes va permettre de lutter contre la bureaucratie et faciliter les procédures administratives.

«Auparavant la tâche n’était pas évidente car ce sont des titres qu’on renouvelle tous les cinq ans un réel calvaire pour les professionnels de la pêche», rappelle-t-elle. L’ouverture d’une voie réglementaire aux marins-pêcheurs expérimentés mais sans niveau scolaire, est aussi abordée dans ce décret pour valider leur expérience professionnelle à travers une évaluation leur permettant l’obtention de certificat de navigation à la pêche. Le projet de décret prend en charge les préoccupations des professionnels à travers l’élargissement des offres de formation aux jeunes de différents niveaux scolaires pour accéder aux métiers de la pêche en leur assurant une meilleure insertion et la participation au développement des activités de la pêche. Il est question également d’assurer, au niveau des établissements de formation du secteur, un apprentissage en sécurité maritime au profit des équipages des navires de pêche pour la conduite des opérations en toute sécurité et prémunir des accidents en mer.

Mme Yakoubi Abdessamad Latifa a révélé que des campagnes de vulgarisation de ce texte seront lancées prochainement en vue de sensibiliser les professionnels.

Sarah Benali Cherif