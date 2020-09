Enseignement supérieur : Des examens pour les étudiants du sud n'ayant pas pu les passer

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé mardi dernier, dans un communiqué, l'organisation prochaine des examens pour les étudiants résidant dans le sud du pays et n'ayant pas pu rejoindre leurs établissements d'enseignement pour les passer en raison d'un cas de force majeure. Le ministère tient à rassurer l'ensemble des étudiants universitaires qui, en raison d'un cas de force majeure, n'ont pas pu rejoindre leur établissement d'enseignement pour y passer leurs examens, que d'autres examens seront organisés au niveau de leurs villes de résidence dans le Sud, souligne le communiqué. «Les concernés seront informés ultérieurement du calendrier et des lieux de déroulement des examens, en coordination avec les directeurs des établissements universitaires dans le Sud», précise le ministère.



Lancement de «la plate-forme du chercheur algérien»



Par ailleurs, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a donné, dimanche dernier à Alger, le coup d'envoi de «la plate-forme du chercheur algérien» qui permettra d'inventorier et de recenser toutes les informations relatives à la recherche scientifique.

Dans son allocution lors de la cérémonie du coup d'envoi de la plate-forme numérique du chercheur algérien (research.dz), le ministre a précisé que cette plate-forme se veut «une structure informatique visant l'inventoriage, le recensement et la centralisation de toutes les informations ayant trait au chercheur et à la recherche scientifique en Algérie».

«La collecte de toutes ces informations et données pour enrichir cette plate-forme ne saurait être effectuée qu'à travers la conjugaison des efforts et la collaboration entre les instances concernées dans le secteur», a-t-il soutenu.

Le ministre de l'Enseignement supérieur a indiqué également que «l'édification de l'Algérie nouvelle exige du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique d'accompagner les aspirations de la société en général et le système universitaire en particulier, en tenant en compte les impératifs de qualité».

Soulignant l'importance de cette plateforme numérique, M. Benziane a ajouté qu'elle «constitue un jalon supplémentaire pour le renforcement de la gouvernance de la gestion de la recherche scientifique à travers la présentation d'un outil unifié pour fournir aux chercheurs et aux gestionnaires des outils de recherche et d'observation qui leur permettront d'exploiter rationnellement les moyens et les équipements scientifiques disponibles au niveau national».