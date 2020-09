Aïn Témouchent : 33 conventions pour généraliser le paiement électronique

Trente-trois conventions cadre ont été signées, dimanche à Aïn-Témouchent, entre des opérateurs du tourisme, Algérie Poste et la Banque de développement local (BDL), dans une initiative visant la généralisation du paiement électronique, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale du tourisme.

Algérie Poste a signé 18 conventions avec des représentants d’agences de tourisme et de voyages en contrepartie d'offres de prestations touristiques multiples, selon le directeur du tourisme et de l’artisanat de la wilaya, Hamoudi Maameri.

Pour sa part, la directrice centrale du développement du paiement électronique à la BDL, Nawal Taleb, a indiqué que ces conventions entrent dans le cadre de la volonté de la banque visant l’élargissement du cercle du paiement électronique car ces opérations de monétique sont hautement sécurisées et garantissent la fluidité dans les transactions d’un point de vue économique.

Le wali d'Aïn Témouchent, M’hamed Moumene, a mis en valeur cette opération d’automatisation de moyens de paiement électronique et autres qui constitue un outil d’aide à l’inclusion financière et un moyen efficace devant renforcer la promotion de l’investissement touristique au niveau local.