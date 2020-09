Tourisme : Des maisons d’hôtes, pourquoi pas ?

Chaque année, le 27 septembre, les Nations unies célèbrent la Journée mondiale du tourisme. Malgré la pandémie de Covid-19, l’année 2020 ne fait pas exception ! Mais à propos, qu’en est-il du tourisme dans notre pays ?

Comme prévu donc, la communauté mondiale s’unira, le 27 septembre, pour célébrer le tourisme, cette fois sous le thème «Tourisme et développement rural». En effet, le hasard fait que l’édition 2020 de la Journée mondiale du tourisme mettra en avant le rôle du tourisme pour offrir des débouchés en dehors des grandes villes… S’agissant de notre pays, dont il faut bien reconnaître qu’il n’est pas encore une destination touristique attitrée, il est néanmoins possible d’initier des formules intermédiaires pour faire venir et accueillir comme il se doit des touristes, qu’ils soient étrangers ou nationaux résidents outre frontières. Bien entendu, ce ne sera envisageable qu’une fois la pandémie actuelle jugulée…

Et puis il ne s’agira pas de recevoir des masses de touristes puisqu’il ne sera question que de «tourisme de niche», autrement dit une formule qui pourrait convenir à notre pays dans la mesure où ce seraient seulement des petits groupes qui visiteraient les régions dont il ne faut pas oublier qu’elles sont sensibles sous l’angle environnemental, en l’occurrence le Grand Sud. Car il ne faut pas oublier que c’est le Sahara, et non le littoral, qui est, en matière touristique, le vrai cheval de bataille de notre pays en ce domaine... Et pourquoi ? La réponse est simple : vingt-et-un pays, dont le nôtre, offrent des plages sur la Méditerranée. Tous ou presque possèdent par surcroît montagnes, villes d’art et ruines romaines… Mais il n’y a qu’ «un» Sahara et c’est l’Algérie qui le possède…

Cela dit, revenons à la formule «tourisme de niche» et, par extension, au concept de «maison d’hôtes». Ce qu’on peut d’ores et déjà en retenir, c’est qu’il est possible de donner corps au slogan publicitaire «Le tourisme, c’est toute l’année !», lequel, ajouté à l’esprit «tourisme de niche», pourrait contribuer, y compris en basse saison, à développer le concept de «maison d’hôtes» qui s’inscrirait aisément dans le cadre d’un tourisme de transition…Ce qu’il faut savoir, à ce titre, c’est qu’en servant de lieu d’hébergement normé et sécurisé, la maison d’hôtes peut, en grand nombre, assurer une capacité d’hébergement provisoire, donc une capacité d’accueil transitoire et du même coup éponger quelque peu le déficit en lits. Tout cela, bien sûr, en attendant que les constructions d’hôtels entamées çà et là depuis des années soient achevées.



Accorder des facilités aux éventuels investisseurs nationaux



A ainsi supposer que chaque wilaya disposerait de deux à trois maisons éligibles au concept en question -le nombre n’étant pas limité- et que chaque maison d’hôtes disposerait de 10 à 15 lits, destinés exclusivement à l’hébergement des touristes ; à supposer aussi que ces maisons -biens publics et privés confondus- aient fait l’objet d’un réaménagement ou d’une extension préalable, cela pourrait donner lieu, à terme, à quelque 960 à 1.240 lits supplémentaires sur la base minima de 10 lits par maison d’hôtes ; et à 1.440 à 1.860 lits supplémentaires sur la base minima de 15 lits par maison d’hôtes.

Seulement, il faudrait que l’Etat accorde des facilités aux éventuels investisseurs nationaux par le biais d’une loi de finances complémentaire, qui serait destinée spécialement à cette forme d’investissement touristique. Parce qu’en retour, ceux-ci se sentiraient encouragés, d’une part, par les mesures d’accompagnement qui leur seraient accordées par les institutions concernées, d’autre part par le délai relativement court des travaux de réaménagement ou d’extension de ces maisons d’hôtes - de six à neuf mois tout au plus - et par les dépenses relativement abordables devant être engagées pour ces travaux. Du reste, il y a toujours la possibilité de garder en tant que telles ces maisons d’hôtes qui auront été labellisées par les institutions concernées de l’Etat et ce, même si la capacité d’hébergement exclusivement hôtelière aura entre-temps été sensiblement augmentée.

En s’impliquant de la sorte dans le développement de l’infrastructure en question à l’échelle territoriale de leur circonscription administrative, les 48 wilayas vont, à leur tour, contribuer au développement du tourisme non seulement à l’échelle de leur propre territoire, mais aussi à l’échelle du territoire national. Car il ne faut pas perdre de vue qu’à travers ces wilayas, ce sont les investisseurs nationaux qui, au passage, vont, dans le sillage de leur projet, entraîner ou stimuler d’autres types de services et produits touristiques et culturels -événements sportifs, festivals, randonnées, circuits intra et interwilayas, voire inter-régions -, développement ou relance de l’artisanat de souvenirs et de la restauration basée sur les spécialités locales, etc. Enfin la sécurité des groupes de touristes pourrait être assurée par l’hôte qui, le cas échéant, pourrait être épaulé par les forces de sécurité locales, ce qui éviterait une mobilisation des forces de sécurité à l’échelle régionale, voire nationale.

Pour tout dire, l’Etat pourrait dans l’immédiat élaborer un cahier des charges précis qui intègrerait la dimension nationale du projet, et lancer un avis d’appel d’offres national et international avec la mention «Projet de maison d’hôte-extension» ou «projet de maison d’hôte-réaménagement».

Ce serait là le meilleur moyen de diversifier à la fois le produit et l’offre touristique sans grands tambours ni trompettes, mais toutefois avec un tant soit peu de publicité -surtout audiovisuelle. Et, pourquoi pas, attirer des touristes de toutes les nationalités qui, jusque-là, n’ont jamais demandé mieux que de venir visiter notre pays, en particulier notre Sahara qui les a toujours fascinés.

Kamel Bouslama