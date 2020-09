Che Guevara, Jean-Paul Sartre, Frantz Fanon et Les damnés de la terre : Tels des visionnaires…

L’Algérie est le premier pays du continent africain et du monde dit arabo-musulman qui ait conquis son indépendance les armes à la main. Sept années et demie de guerre, pendant lesquelles les «fellagas», tels que les désignait le colonisateur, eurent très peu d’amis ; et ceux qui se prétendaient tels prouvèrent bien souvent que cet appui n’était pas totalement désintéressé.

D’où la décision politique, une foi la souveraineté recouvrée, de donner asile et moyens de subsistance à tous les mouvements qui luttent pour l’indépendance de leur pays, contre le colonialisme, le racisme, l’impérialisme…Pour l’Algérie, cette générosité s’explique aussi par l’enthousiasme de la libération et l’euphorie des premières heures de l’indépendance : tout révolutionnaire était un «frère», chaque mouvement de libération un prolongement de la lutte algérienne.

Pablo Raptis, un «pied-rouge» (coopérant technique français) qui, dès les première années de l’indépendance, avait eu un rôle moteur pendant une année au Bureau d’animation du secteur socialiste -autrement dit le secteur autogéré-, a été un des rares à défendre le livre de Frantz Fanon, Les Damnés de la terre, après sa sortie en 1961 (lire encadré).

Dans une lettre de lecteur qu’il envoya à Révolution Africaine après l’appel de Josie Fanon en décembre 1963, il écrivait : «A la lumière présente de l’expérience de la révolution algérienne, je continue de croire qu’un livre comme Les Damnés de la Terre est toujours très actuel. Non seulement par sa mise en garde envers la bourgeoisie nationale et les dangers de la bureaucratisation, mais aussi parce que l’expérience de cette révolution confirme pleinement le rôle révolutionnaire en particulier de la paysannerie.»

Et Pablo Raptis de poursuivre : «Après avoir été la force sociale déclenchant et soutenant la lutte armée, elle prend toute son importance aujourd’hui avec la réforme agraire.

L’autogestion des terres des colons constitue un tel bouleversement des structures du pays qu’elle déclenche une dynamique globale irrésistible dans le sens d’une transformation radicale de l’ensemble du pays.» Mais Pablo Raptis venant de perdre son poste, son témoignage n’était plus, pour les partisans du soutien au livre de Frantz Fanon, qu’une mince consolation.



«C’est l’homme du XXIe siècle que nous devons créer…»



Or il advint qu’un personnage étonnant, chevaleresque, vint séjourner à plusieurs reprises à Alger. Il tenait en privé des propos qui ressemblaient souvent à ceux de Frantz Fanon dont il disait, d’ailleurs, qu’il aimerait écrire sa biographie. Le Che Guevara - car c’était lui - parlait aussi de troisième voie et d’humanisme révolutionnaire. Mais il le faisait en des termes peut-être plus réalistes et donc, parfois, plus désabusés. Il s’exprima un jour publiquement sur ces deux points avec un culot qui fit sensation. C’était à l’occasion du séminaire économique afro-asiatique qui se tint à Alger en janvier 1965. Jugez-en : «Les pays socialistes ont le devoir moral de liquider leur complicité tacite avec les pays exploiteurs de l’Ouest.» Peu de temps après, dans Le Socialisme et l’homme à Cuba, il reprenait, tel un visionnaire, le thème fanonien de «l’homme neuf» : «Il y a nécessité à créer un homme nouveau qui ne soit ni celui du XIXe siècle, ni celui de notre siècle décadent et pourri…Mais pourquoi prétendre chercher dans les formes figées du réalisme socialiste l’unique recette valable ?... C’est l’homme du XXIe siècle que nous devons créer, bien que ce ne soit encore qu’une aspiration subjective et non systématisée.»

«Inutile de préciser que nous avons alors transféré sur le Che l’immense capital sympathie que nous avions gardé intact pour Fanon» opinait l’un des meilleurs soutiens des Damnés de la Terre, en l’occurrence Jean-Louis Hurst.

A noter que dans sa conclusion des «Damnés de la Terre», Fanon, à un moment donné, traduit «homme nouveau» par «homme total». Mais il ne développe pas.

On se demande aujourd’hui si son utopie n’est pas en train de se faire réalité, à un moment et en des lieux où l’on s’y attend le moins.

Kamel Bouslama

////////////////////////////////////////////

Essai-bréviaire de la lutte anticolonialiste et tiers-mondiste



Les Damnés de la Terre, essai-bréviaire de la lutte anticolonialiste et tiers-mondiste, décrit minutieusement les mécanismes de la violence mis en place par le colonialisme pour asservir le peuple opprimé. Dans sa préface, Jean-Paul Sartre soutient sans réserve les thèses de Frantz Fanon et se les réapproprie par son style propre, si particulier. Il y écrit notamment : «(…) Ordre est donné de ravaler les habitants du territoire annexé au niveau de singe supérieur pour justifier le colon de les traiter en bêtes de somme. La violence coloniale ne se donne pas seulement le but de tenir en respect ces hommes asservis, elle cherche à les déshumaniser. Rien ne sera ménagé pour liquider leurs traditions, pour substituer nos langues aux leurs ; on les abrutira de fatigue.» Ce terme de «bête» sera également utilisé au sujet de la torture : pour les bourreaux, dira Sartre, «le plus urgent, s’il en est temps encore, c’est d’humilier (leurs victimes), de raser l’orgueil de leur cœur, de les ravaler au rang de la bête».