Pétrole : Le Brent à 41,71 dollars lundi à Londres

Les prix du pétrole on démarré en baisse hier, toujours pénalisés par les craintes d'un surplus d'offre tandis que la pandémie de Covid-19 a tué un million de personnes dans le monde.

Vers 9h40 GMT (10h40 à Alger), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre valait 41,71 dollars à Londres, en baisse de 0,50% par rapport à la clôture de vendredi dernier.

A New York, le baril américain de WTI pour le même mois perdait 0,62% à 40,00 dollars. Les prix avaient souffert la semaine dernière, et en particulier le lundi, pénalisés par une combinaison de trois facteurs, selon Tamas Varga, analyste pour PVM «l'augmentation à travers le monde du nombre de cas de Covid-19, l'incertitude entourant l'élection américaine et le retour des exportations de pétrole libyen sur le marché».

La Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) prévoit une hausse progressive de la production au cours des semaines prochaines..