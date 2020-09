ANSEJ : Plus de 70% des entreprises déficitaires

L'agence nationale de soutien et d'emploi des jeunes (ANSEJ), a mis en place une nouvelle stratégie pour venir en aide aux entreprises déficitaires dans le but de redynamiser leurs activités. Cela a été relevé par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat, qui précise qu'aujourd'hui, sur les 380 000 entreprises créées dans le cadre du dispositif ANSEJ, plus de 70% sont en crise.

Plusieurs accords seront signés, notamment avec des ministères, pour l'attribution de petits projets à ces entreprises, comme l’a indiqué le conseiller chargé de la communication, Mbarek Guetache, affirmant que la stratégie de l’agence s’oriente vers l'aide de ces entreprises en crise, ainsi que les nouvelles petites entreprises dont l'activité vient de démarrer. Il a ajouté que des accords ont été signés par le ministre avec le ministère des ressources en eau, permettant ainsi à ces nouvelles entreprises de bénéficier d’opportunités de travail. D'autres accords ont également été signés avec le ministère du tourisme pour permettre aux entreprises de renforcer les activités dans le cadre de l'ANSEJ, pour également encourager les jeunes à créer de nouvelles entreprises en vue de répondre aux besoins du marché, a- t-il expliqué lors de son passage sur la chaîne Echourouk TV.

Ainsi, les jeunes désirant créer des entreprises n'ont qu'à s'inscrire sur le site de l'agence, une réponse leur sera donnée dans un délai de 24 heures à compter de la date d'inscription. « Nous avons aussi lancé des campagnes de sensibilisation dans les zones d'ombre pour inciter les jeunes à se manifester pour bénéficier d'un travail ou de la création d'une entreprise ».

Dans ce sillage, Nassim Diafat a assuré, lors de son intervention à la radio, que son département est disposé à fournir son aide à ces entreprises en difficulté. Parmi ces entreprises en difficulté, celles qui ne disposent pas de capitaux pour relancer leurs activités pour lesquelles il est prévu le rééchelonnement des dettes sur 5 ans avec un différé d’une année et la suppression des pénalités de retard.

Concernant les personnes porteuses de projets ANSEJ décédées ou victimes de catastrophes naturelles, le ministre a affirmé que l’État compte procéder à un effacement partiel de leurs dettes au cas par cas. Quant à ceux qui ont détourné les fonds des projets, il n’y aura pas de traitement pénal pour ceux qui ont détourné les fonds : «Il n’y aura pas de traitement pénal pour ceux qui ont détourné les fonds, nous leur établirons, cependant, un échéancier sur 10 ou 15 ans pour s’acquitter de leurs dettes ».

Kafia Ait Allouache