Prévention et lutte contre la corruption : Responsabiliser la société civile

La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption, telle que détaillée dans l'avant-projet initial devra consacrer une nouvelle approche en matière de moralisation de la vie publique.

La démarche qui prévoit la participation de la société civile sur la base d’un questionnaire ouvert au grand public, vise ainsi une plus large concertation pour atteindre l’objectif ciblé, à savoir responsabiliser et sensibiliser le citoyen sur la nécessité de contribuer à l’ancrage des principes d’Intégrité et de transparence dans la sphère des affaires publiques, le secteur économique, en particulier. Les participants à cette enquête sont invités, dans ce sens, à exprimer leur avis en ce qui concerne le contenu de l’avant-projet et même de formuler des propositions d’amendements et autres mesures, non inclus dans la copie soumise à examen et à enrichissement. L’esquisse qui devra baliser la voie pour une " première stratégie nationale de lutte contre la corruption depuis l’indépendance » devra par conséquent constituer une référence complète pour une action concertée et efficiente en la matière. Les profondes mutations en cours dans notre pays font que la lutte contre la corruption et les fléaux y afférents soit placée comme priorité. Une exigence d’ailleurs exprimée par le peuple qui revendique un rôle dans la conduite de la transition, tant politique qu’économique. "La société civile, toutes franges confondues, doit jouer un rôle pivot dans l'élaboration de la politique globale de prévention contre la corruption », avait déclaré M. Tarek Kour, président de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC), à l'ouverture des travaux d'une journée d'étude sur "l'élaboration de l'avant-projet de la politique globale de prévention contre la corruption". Une démarche indissociable du processus de parachèvement de l’Etat de droit. Aussi, la perception de cette instance dans le sillage de la transition vers l’Algérie nouvelle, en matière de consécration des règles d'intégrité, de transparence et de responsabilité dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, met en avant l’importance de l'adhésion de tous les acteurs, sans exclusion, à cette démarche, tant elle "reflète la doctrine de l'Etat dans la prévention contre ce phénomène mais trace également ses axes stratégiques et sa politique sectorielle", devait-il préciser. En vue d'encourager la prévention et la lutte contre la corruption, M. Kour avait même évoqué l'institution du "Prix national pour la meilleure action sur le terrain de lutte contre la corruption" avec la contribution de la société civile et des organisations activant dans le domaine de la prévention contre ce phénomène pour « la consécration des règles de gouvernance pour l'instauration de l'Etat de droit". Une initiative qui mérite un égard car elle tend à encourager la société civile à s’inscrire dans la culture du rejet de la corruption, et à assumer son rôle et ses responsabilités à travers son implication dans l’effort de moralisation de la vie publique.

D. Akila