Oran : Trois cas de covid-19 en réanimation et 26 hospitalisations

Les nouveaux cas de Covid-19 recensés à Oran dépassent rarement le nombre de 20 par jour, a-t-on appris du Dr Boukhari, chef du service prévention à la direction de wilaya de la santé et de la population et membre de la cellule de suivi de la crise sanitaire dans la wilaya. Dimanche dernier, 9 nouveaux cas ont été enregistrés. La wilaya a recensé 3 cas en réanimation et 26 lits occupés et enregistre 1 à 2 décès par semaine. Les cas positifs hospitalisés sont des sujets atteints de maladies chroniques ou des personnes âgées. Selon le responsable, le virus a perdu de son agressivité et la plupart des cas sont asymptomatiques. Le nombre des consultations des cas suspects a nettement baissé, a-t-il précisé. 150 à 200 consultations sont effectuées quotidiennement à travers les établissements de proximité dédiés à l’accueil des cas suspects. La vigilance reste de mise, selon Dr Boukhari. Il souligne que «pour le moment la situation continue à évoluer dans un sens positif. Nous restons vigilants et nous espérons que cela ne soit pas impacté par la réouverture des universités».

Il rappelle que la direction de la santé a pris en charge la formation des brigades médicales mobiles affectées aux campus et résidences universitaires.

L’ensemble des structures mobilisées pour la prise en charge des cas de Covid-19 ont été libérées. Actuellement, seul le service des maladies infectieuses du CHU Dr Benzardjeb et l’hôpital de Chetaïbo sont réservés à l’accueil des malades.

Début juillet, la wilaya a mobilisé 13 établissements de santé de proximité pour assurer les consultations en plus des 5 établissements hospitaliers.

Amel Saher