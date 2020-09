Sétif : Cap sur l’investissement

Parmi les grands dossiers devant être examinés par le wali de Sétif, Kamel Abla, celui de l’investissement figure indéniablement en bonne place dans un pôle économique d’excellence vu les potentialités et les opportunités dans bien des secteurs.

La mise en place récente d’une cellule de wilaya chargée de l’orientation et de l’accompagnement des porteurs de projets s’inscrit dans cette démarche de progrès et relève d’une nouvelle ère qui s’ouvre dans un secteur à même de générer la richesse et l’emploi.

Le wali avait souligné que le directeur de l’exécutif chargé du secteur sera «l’avocat de l’investisseur vis-à-vis de ses pairs et de l’administration d’une manière générale» qui accompagnera le porteur de projet à l’effet de le rassurer et d’alléger les contraintes bureaucratiques dans une démarche de transparence et d’écoute constante.

«Personne ne vous demandera de transgresser la loi», relève le wali, qui met en exergue les recommandations de la dernière réunion walis-gouvernement et souligne l’intérêt particulier du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour les jeunes porteurs de projets.

Chacun devra assumer ses responsabilités et chaque dossier déposé devra être traité dans les normes et faire l’objet de réponse dans les délais qui s’imposent, souligne le wali qui demande à chaque directeur de procéder à un audit dans son secteur et d’identifier toutes les contraintes sur lesquelles bute l’investissement. Comme il s’agit de consacrer un espace d’écoute important aux investisseurs et jeunes porteurs de projets, ajoute le wali.

Des créneaux porteurs

Dans cette dynamique qui tend à traduire dans les faits la volonté de l’Etat d’encourager l’investissement porteur de richesse, d’emploi et de production et permettre aux investisseurs de réaliser dans la sérénité leurs projets, le wali ne manque pas de laisser une large place à ce qui doit impérativement relever de la crédibilité, l’efficience et la rationalité. «Il s’agira de positiver cette démarche, cerner nos priorités et faire de cette cellule une force de propositions qui reste ouverte à toutes les compétences», dit-il.

Autant de mesures qui viennent booster l’investissement dans cette wilaya : un bassin de population de plus de 6 millions d’habitants qui dispose d’une base économique et industrielle conséquente avec un niveau d’équipements à même de favoriser la promotion des investissements qui s’inscrit pleinement dans la stratégie du gouvernement. Carrefour d’échanges dans une position stratégique qui lui confère bien des atouts, la wilaya de Sétif, portée par ses deux grandes universités qui accueillent plus de 70.000 étudiants avec un potentiel de recherche qui fait dans la valorisation de filières industrielles, un réseau de centres et d’instituts nationaux de l’enseignement et de la formation professionnels, un réseau routier ouvert et un aéroport à même de s’engager dans cette stratégie qui va dans le sens d’une maîtrise de la croissance et l’encouragement de l’installation d’industries de pointe.

Le tourisme de cure n’est pas en reste de toutes ces opportunités avec les sources thermales recensées sur le territoire de cette wilaya dont le complexe de Hamam Guergour avec ses eaux thermales classées au troisième rang mondial par leur taux de radioactivité. Le tourisme climatique et le tourisme d’affaires occupent également une bonne place dans le paysage de l’investissement.

Les indices du fond minier sont prometteurs et offrent des opportunités d’investissement rentables et durables alors que le tissu industriel existant permet en amont comme en aval de consolider cette dynamique dans le domaine de la sous traitance avec des formules de partenariat qui relèvent du domaine des jeunes porteurs de projets pour le developpement des technopoles de Sétif, El Eulma et Aïn El Kebira.

Dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage, les zones de montagnes du sud et du nord de la wilaya sont un espace privilégié pour la polyculture et peuvent, dans le cadre d’une reconversion des plans de culture, ouvrir de nouveaux horizons à d’autres spéculations et une industrie de transformation porteuse de richesses et d’emplois dans le cadre des PME et PMI. Le figuier, l’olivier, l’amandier, le noyer, le pistachier et le cerisier sont autant d’espèces qui peuvent générer cette richesse dans les zones montagneuses et fixer les populations rurales de ces montagnes.

F. Zoghbi