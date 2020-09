Grand angle : Une question de droit

Le débat général annuel au niveau de l’Assemblée générale des Nations unies a été mis à profit par de nombreux dirigeants qui intervenaient par visioconférence pour réitérer leur soutien au droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination. Ces positions successives, exprimées devant la 75e session de l’AG, ne relèvent pas de la philanthropie politique. Non. Elles émanent de la conviction intime de ces dirigeants que l'autodétermination et l'indépendance sont des droits fondamentaux dont tout le monde devrait jouir sans distinction. Et pour ces dirigeants, les Sahraouis sont justement dans ce cas de figure. Car quand bien même les alliés de Rabat continuent de nier l’évidence, il n’en demeure pas moins que pour la communauté internationale et les organisations non gouvernementales, l’occupation du Sahara occidental par le Maroc est illégale et constitue une violation flagrante du droit international. Pourtant, le Conseil de sécurité, mis plus d’une fois devant ses responsabilités, continue à tergiverser et faire preuve d’une duplicité inadmissible à l’égard de l’occupant marocain. Alertés sur la situation qui découle du non- règlement du conflit et de ses conséquences sur la paix et la stabilité dans la région, les membres de l’organe onusien ne semblent pas prendre la juste mesure de l’impact de leur position sur ce dossier. La non- nomination du nouvel Envoyé personnel du Secrétaire général pour le Sahara occidental à la place de l’ancien président allemand Horst Köhler, démissionnaire en raison des entraves mises sur son chemin par le Maroc, renseigne sur les intentions inavouées, mais ô combien claires du Conseil de sécurité, qui démontre ainsi son parti pris en faveur du Maroc. Car si officiellement cette nomination relève des prérogatives du SG de l’ONU, il n’en demeure pas moins vrai que toute proposition émise par Antonio Guterres doit agréer les cinq membres permanents du Conseil de sécurité. La France en tête. Que peut, dès lors, attendre le peuple sahraoui du prochain débat de cet organe sur la situation au Sahara occidental ? Pourtant, le Maroc et ceux qui le soutiennent, quitte à aller à contre-sens de l’histoire, savent que tous les obstacles mis sur la voie de l’indépendance des Sahraouis ne feront que renforcer leur détermination à arracher leur droit inaliénable. Car ils sont persuadés que quelles que soient les manœuvres du Maroc pour tenter de leurrer l’opinion internationale, elles seront vaines et ne les empêcheront pas d’exercer leur droit inaliénable à l’autodétermination. Le droit est de leur côté. C’est donc juste une question de temps.

Nadia K.