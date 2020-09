Diplomatie : Le Président Tebboune reçoit les lettres de créance de plusieurs ambassadeurs

Il s'agit de M. Chang-Sik Song, ambassadeur de la République populaire démocratique de Corée, Mme Elisabeth Wolberg, ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne, M. Aminou Elh Malam Manzon, ambassadeur de la République du Niger, et M. Gyorgy Pantos, ambassadeur de Hongrie.

La cérémonie de remise des lettres de créance s'est déroulée en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Noureddine Baghdad Daidj, et du ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum, qui ont assisté également aux audiences des ambassadeurs accrédités, reçus par le Président de la République.

Dans une déclaration à la presse, l'ambassadeur de la République populaire démocratique de Corée, Chang-Sik Song, a salué le niveau de la coopération bilatérale, rappelant les relations «historiques» liant les deux pays.

De son côté, Mme Elisabeth Wolberg, ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne, a souligné que sa rencontre avec le Président Tebboune était une occasion pour évaluer les relations bilatérales «qui ont toujours été excellentes et empreintes d'amitié», qualifiant la coopération entre l'Algérie et l'Allemagne de «fructueuses» dans différents domaines.

Lors de cette audience, a-t-elle ajouté, les perspectives et opportunités de renforcement de la coopération bilatérale et les questions régionales et internationales, à l'instar de la crise libyenne et la situation au Mali, ont été évoquées.

Pour sa part, l'ambassadeur de la République du Niger, M. Aminou Elh Malam Manzon, a indiqué avoir transmis au Président Tebboune «les salutations fraternelles de son frère Mahamadou Issoufou ainsi que son estime et la considération qu'il lui voue».

La rencontre a également porté sur les relations algéro-nigériennes datant de 1964, lesquelles ont été renforcées par la mise en place d'un comité de coopération mixte en 1971. L'ambassadeur nigérien a affirmé que plusieurs dénominateurs communs liaient les deux pays.

A ce propos, M. Manzon a salué les positions de l'Algérie au plan humain, vis-à-vis de son pays, à l'image de l'envoi d'aides au peuple nigérien suite aux inondations ayant frappé ce pays récemment, outre l'évacuation de nombreux ressortissants nigériens dans le cadre de la lutte contre la migration clandestine.

De son côté l'ambassadeur hongrois, Gyorgy Pantos, a évoqué les différents aspects de la coopération bilatérale dont l'économie et la culture.

