Rentrée scolaire : Les propositions des syndicats

Les Syndicats de l'éducation ont présenté une série de propositions dans le but de contribuer à la réussite de la rentrée scolaire qui se déroulera cette année dans des circonstances très exceptionnelles en raison de la pandémie du Coronavirus.

Parmi les propositions formulées par les partenaires sociaux figurent la désinfection des établissements scolaires, l’obligation pour les élèves, les enseignants et le personnel administratif d’appliquer les mesures de précaution, ainsi que l'organisation de formations au profit des directeurs d’établissement et du personnel éducatif sur les protocoles sanitaires. Le Syndicat national des travailleurs de l’Education (SNTE), a indiqué dans un communiqué que ces propositions visent à faciliter le retour à l'école face à la détérioration de la situation sanitaire et permettre ainsi aux élèves de poursuivre leur scolarité. Le SNTE souligne ainsi la nécessité de respecter les mesures de prévention à travers le port du masque et le respect de la distanciation physique, tout en veillant à ce que tous les établissements soient préparés pour l’application des protocoles sanitaires.

Le syndicat a également suggéré d'organiser des cours de formation au profit des directeurs d'établissements d'enseignement, des enseignants ainsi que le personnel administratif afin de les former aux gestes sanitaires.

Le SNTE estime que l’autre problème qui sera posé à la rentrée scolaire est celui de la surcharge des classes, ce qui rendra difficile l’application des mesures préventives et du protocole sanitaire. Compte tenu des structures disponibles, un retour total et complet de millions d'élèves sera impossible. Il propose, à cet égard, le retour alterné des élèves et leur répartition en deux groupes par classe qui étudieront à tour de rôle le matin et le soir ou jour après jour selon le nombre et les niveaux. La rentrée sera également progressive. Dans le primaire, par exemple, la rentrée se fera le premier jour et comprendra la première, la deuxième et la troisième année.

Trois jours après ce sera la rentrée des élèves de quatrième et de cinquième année, et ainsi pour les paliers moyen et secondaire, afin d'éviter la surcharge et les rapprochements entre les élèves constatés généralement au premier jour de la rentrée.

Le syndicat a suggéré, dans le même contexte, la suppression de la récréation et la sortie des élèves dans la cour, sauf en cas d’urgence, l'assouplissement du programme scolaire en se contentant des connaissances de base, l’organisation des examens en deux semestres seulement, ainsi que la révision de la durée de la séance de 1 heure à 45 minutes dans l'enseignement moyen et secondaire, et à une demi-heure pour le primaire si nécessaire.

Pour le coordinateur du CNAPEST, Messaoud Boudiba, la situation sanitaire exige beaucoup de moyens matériels et humains afin de réussir la rentrée, ainsi que le déroulement de l’année scolaire, qui nécessite également une vision claire à même d’assurer un environnement sûr et sain aux élèves et à la communauté éducative. Ce dernier estime que la principale préoccupation à laquelle le secteur devra faire face est l'accueil d'environ 10 millions d'élèves, un million de travailleurs et enseignants, sachant qu’un nombre important d’établissements dont la livraison était programmée pour la prochaine année scolaire, sont toujours en cours d'achèvement, ce qui rend leur réception impossible. Le secrétaire général du Conseil des lycées d’Algérie a expliqué, quant à lui, que le syndicat a commencé à organiser des conférences régionales pour présenter des propositions sur la prochaine rentrée, notamment en ce qui concerne l'aspect pédagogique, soulignant que le report de la date de la rentrée aura des conséquences, notamment en ce qui concerne l’achèvement du programme scolaire. De ce fait, le CLA insiste sur l'idée de fixer la date de la rentrée le plus tôt possible, ajoutant que le syndicat ne peut pas s'immiscer sur la question de santé qui est du ressort du comité scientifique de suivi de l'épidémie.

Salima Ettouahria

Plans exceptionnels de l'éducation nationale : Les principes généraux

Les projets de plans exceptionnels, élaborés par l'Education nationale, pour l'organisation de la rentrée scolaire 2020-2021, comprennent une série de principes généraux, à savoir :

1- Préserver la santé et l'intégrité des élèves et du personnel en se conformant au protocole sanitaire préventif élaboré par la tutelle et validé par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, notamment la distanciation physique (1 mètre au minimum), le travail avec des groupes réduits d'élèves avec le port obligatoire du masque aussi bien pour les élèves que pour les enseignants et le personnel administratif.

2- Adopter le découpage pédagogique, en ce sens où chaque groupe pédagogique pourrait être divisé en sous-groupes ne dépassant pas 20 élèves, ou être maintenu si le nombre d'élèves est égal ou inférieur à 23 apprenants, comme c'est le cas pour les classes de mathématiques, de maths-techniques ou de langues étrangères.

3- Alterner les sous-groupes pédagogiques.

4- Eviter le regroupement d'un nombre important d'élèves lors de l'accueil et des récréations.

5- Assurer un volume horaire suffisant pour instaurer les ressources nécessaires à l'installation des compétences tracées dans les curricula de chaque niveau d'enseignement, avec la possibilité d'exploiter, par exemple, 6 jours par semaine (de samedi à jeudi) pour les cycles moyen et secondaire.

6- Adapter les contenus des programmes des matières d'enseignement en se concentrant sur les apprentissages fondamentaux de chaque discipline en fonction du volume horaire réservé, dans la mesure où il est possible de réduire l'heure de la séance, au collège et au lycée, à 45 minutes.

7- Exploiter tous les locaux disponibles y compris les laboratoires, les amphithéâtres, la bibliothèque et les ateliers (dans le secondaire).

8- Développer l'enseignement et l'apprentissage à distance afin de couvrir l'ensemble des apprentissages et niveaux d'enseignement.