Révision des listes électorales à Oran : Plus de 151.000 nouveaux inscrits

Quelque 151.710 nouveaux inscrits ont été enregistrés sur les listes électorales à travers les 26 communes de la wilaya d’Oran, hier, à la clôture de l’opération de révision exceptionnelle des listes électorales en prévision du référendum sur le projet de révision de la Constitution prévu le 1er novembre prochain, a-t-on appris auprès de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

Le corps électoral de la wilaya d’Oran a atteint à la clôture de l’opération de révision exceptionnelle des listes électorales, plus de 1.600.000 inscrits, dont 151.710 nouveaux inscrits (4.416 hommes et 2.545 femmes), a indiqué à l’APS Bendaoud Abdelkader, le coordinateur de la délégation de wilaya de l’ANIE. L’opération de révision exceptionnelle des listes électorales s’est soldée également par l’enregistrement de 8.815 radiés, dont 6.279 hommes et 2.536 femmes, selon le même responsable, qui a souligné que la période des recours devra débuté lundi et s’étalera sur cinq jours, avant de présenter les résultats définitifs, qui seront remis à l'autorité.

M. Bendaoud a ajouté que la révision exceptionnelle des listes électorales se poursuit pour les corps constitués, à l’instar de l’Armée Nationale Populaire, la police, et la protection civile. D’autre part, la délégation de wilaya de l’ANIE a achevé l’opération d’installation des 26 délégations communales, qui seront chargées de mettre au point les préparatifs nécessaires à ce rendez-vous électoral.

Abdelkader Bendaoud a insisté, lors d’une rencontre qui s’est déroulée samedi, avec les coordinateurs des communes et des secrétaires généraux des communes, ainsi que les directeurs des bureaux de vote, sur la nécessité de l’application rigoureuse du protocole sanitaire de lutte contre le Covid-19, afin de préserver la santé du citoyen et des membres des comités qui veilleront sur l’opération électorale.

Lors de cette rencontre, tous les problèmes liés à la révision exceptionnelle des listes électorales ont été discutés, outre la plate-forme mise en place par l’Autorité nationale indépendante des élections pour les inscriptions à distance, ainsi que le côté financier et logistique de cette opération, a-t-on indiqué.