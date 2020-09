Initiative des forces nationales de la réforme : Consacrer la volonté populaire

L’initiative nationale des forces de réformes réitère par la voix de l’un de ses membres fondateurs, M. Mustapha Zebdi, son appel pour une participation massive au référendum constitutionnel du 1er novembre. «Il faut que la volonté populaire soit concrétisée et cette concrétisation ne peut se faire valoir que par une forte adhésion de la population à l’acte du vote lors de la prochaine échéance électorale», a-t-il fait savoir dans une déclaration à El Moudjahid. «Le projet de la révision de la Constitution, poursuit-il, est un acquis pour le pays.»

La Constitution va régir le fonctionnement de l’Algérie nouvelle et conforter l'ancrage d’une réelle démocratie participative. Il s’agit aussi de donner une impulsion à l’activité économique tournée vers une meilleure compétitivité et vers le progrès.

Des partis, des entrepreneurs et des acteurs de la société civile ont indiqué que le projet de révision constitutionnel constitue un véritable tournant politique déterminant pour l’avenir du pays et plus particulièrement pour la dynamique du changement.

Tous mettent en relief l'émergence d’une réelle prise de conscience de l’opinion qui accorde un intérêt grandissant au projet de la révision constitutionnelle pour instaurer un véritable Etat de droit, une justice indépendante et la promotion des valeurs citoyennes d’éthique et de transparence de la gestion des affaires publiques.

Ce qui explique, selon Ali Draa, porte-parole de l’Autorité indépendante des élections, l’engouement de la population et de la jeunesse en particulier qui se sont dirigés vers les communes pour s’inscrire sur les listes électorales, objet d’une révision exceptionnelle en prévision du prochain référendum.

«Au-delà du libre choix des citoyens sur le contenu de ce projet, ce qui importe pour l’Initiative des forces nationales de la réforme, représentée par des partis politiques, des organisations économiques et de la société civile, c’est qu’il y ait une force participation au rendez-vous électoral du 1er novembre», a insisté Zebdi.

«Les adhérents à l’Initiative se sont réunis pour débattre de chacune des propositions contenues dans le projet de révision constitutionnelle (…) Nous avons toutefois laissé le temps aux différentes parties de l’Initiative de consulter leurs bases respectives pour faire part, ensuite, de notre position commune sur le projet», a-t-il fait savoir.

Certaines composantes dont des partis, des associations et des personnalités ont déjà approuvé le projet de révision constitutionnelle, à l’instar du Front El-Moustakbal. D’autres courants au sein de l’Initiative «ont émis de fortes réserves», révèle-t-il.

Les membres de l’Initiative vont formuler des propositions pour enrichir le contenu de la nouvelle Constitution. Il met en relief la nécessité de préserver l’esprit de cohésion des membres de l’Initiative même après le référendum et ce, en prévision de la révision des lois régissant plusieurs domaines.

Karim Aoudia