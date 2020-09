Révision exceptionnelle des listes électorales : L’opération s'est déroulée dans de bonnes conditions

Les délégués des communes de la wilaya d'Alger de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), ont été unanimes, dimanche, à affirmer que la révision exceptionnelle des listes électorales dans la wilaya d'Alger s'était déroulée dans de «bonnes conditions», marquée par «l'affluence» des citoyens à s'inscrire aux listes électorales. Au dernier jour de la révision des listes électorales, en prévision du référendum sur l'amendement de la Constitution, prévu le 1er novembre, les délégués de l'ANIE dans certaines communes de la wilaya d'Alger ont observé une «affluence» des citoyens aux bureaux d'inscription, en prévision de cette échéance électorale, dans «de bonnes conditions». A cet effet, le délégué de la commune de Bab Ezzouar (Est de la capitale) a souligné que l'opération d'assainissement des listes électorales et la radiation des noms des personnes décédées ou ayant changé de lieu de résidence s'est déroulée dans des conditions «acceptables», soulignant que tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés. Dans la commune de Staouéli (Alger Ouest), le délégué local a relevé des «indicateurs positifs» en ce qui concerne l'affluence des citoyens, notamment les jeunes pour s'inscrire aux listes électorales, ajoutant que cela dénote un haut sens de responsabilité quant à l'importance de participer à ce rendez-vous important.

Le nombre d'inscrits dans la commune de Bachdjerah était estimé, hier à 12 heures à 2.656 nouveaux inscrits, contre 571 radiés pour décès ou changement de lieu de résidence, a affirmé à l'APS le délégué local de ladite commune. Le même responsable a relevé une hausse dans les inscriptions aux listes électorales, soulignant que la commune de Bachdjerrah qui compte 43 890 inscrits a été marquée par «une flexibilité dans la coordination entre les représentants de l'ANIE et l'administration locale». Cette révision exceptionnelle, lancée le 20 septembre dernier, intervient en application de l'article 14 de la loi organique n° 16-10 portant régime électoral. Le président de l'ANIE, Mohamed Charfi avait précisé que le corps électoral compte actuellement 24.111.081 électeurs, ajoutant qu'il enregistrera, après révision, 500.000 à 600.000 nouveaux inscrits». Un total de 58.628 nouveaux inscrits ont été enregistrés sur la plateforme numérique des listes électorales et 33.280 autres ont été radiés.