Réseau NADA : Des avancées considérables

Le président du Réseau algérien pour la défense des droits de l'enfant (NADA), Abderrahmane Arar, a salué, hier, les «importantes avancées» apportées par le projet de révision de la Constitution en ce qui concerne le domaine de la protection et de la prise en charge des droits de l’enfant. Dans une déclaration à El Moudjahid, M. Abderrahmane Arar a également précisé que le droit des enfants est évoqué dans plusieurs articles du projet de révision constitutionnelle dans sa mouture finale qui sera soumise au référendum populaire, le 1er novembre prochain. «Ce nouveau texte de la loi fondamentale recèle, en effet, un certain nombre d’articles sur la protection des enfants, leurs droits ; chose que nous saluons vivement», a-t-il affirmé.

Il cite notamment les articles 66, 71 et 81 de la Constitution, relavant que l’article 66 traite, entre autres, du volet relatif à la question de l’exploitation économique des enfants». Le travail des enfants est puni par la loi et M. Arar souligne que «la nouvelle Constitution protégera tous les enfants contre l’exploitation économique quels que soit la situation de ses parents même s’ils sont sans ressources».

Des entreprises emploient des enfants en particulier dans les secteurs de l’Agriculture, du Commerce et des services. «Il est déplorable de voir que de tels phénomènes et d’autres à l’image de la mendicité puissent encore exister, d’où l’importance de renforcer davantage le contrôle. Les choses vont changer et la Constitution prévoient plusieurs dispositions qui assurent une protection optimale des droits de l’enfant», dit-il.

Le président du réseau NADA plaide en faveur d’une révision du code du travail. «Après la révision de la Constitution, il est important de penser à revoir le code du travail étant donné que ce dernier autorise l’enfant âgé entre 16 et 18 ans à travailler ; or l’article premier de la convention internationale des droits de l’enfant définit l’enfant par tout être humain âgé de moins de dix-huit ans».

M. Arar a également mis en relief le contenu de l’article 71 stipulant que «la famille bénéficie de la protection de l'Etat. Les droits de l'enfant sont protégés par l’Etat et par la famille en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. L'Etat protège et prend en charge les enfants abandonnés ou sans filiation. Sous peine de poursuites pénales, les parents ont l'obligation d'assurer l'éducation de leurs enfants. Sous peine de poursuites pénales, les enfants ont le devoir d'assurer aide et assistance à leurs parents. La loi réprime toute forme de violence contre les enfants, leur exploitation et leur abandon. L’Etat œuvre à garantir aux personnes âgées aide et protection».

Le président du réseau NADA a jugé nécessaire de définir l’expression d’intérêt supérieur de l’enfant. Et d’ajouter : «La protection de l’enfant est définie par la Constitution et par la loi qui ont responsabilisé la famille dans l’éducation de l’enfant et sa protection. L’enfant est un citoyen avec des droits et des obligations qui viennent en fonction de ses intérêts. L’intérêt et la protection de l’enfant devraient à la charge de l’Etat, de la famille et de la société. On ne peut pas responsabiliser une seule partie, à savoir, la famille.»

Il considère que les poursuites pénales ne suffisent pas. «On punit la famille et après qu’adviendra-t-il de l’enfant ?» s’interroge-t-il. Il insiste sur le rôle des familles d’alternative (et non pas d’accueil) dans le cadre de la kafala.

Parmi les autres avancées, M. Arar a mis en avant le fait que la loi réprime toute forme de violence contre les enfants, signalant tout l’arsenal juridique en phase de préparation. A propos de l’article 81 du projet de révision constitutionnelle, il dira qu’il s’agit d’un texte inhérent à l'ensemble des libertés de chaque citoyen, lesquelles doivent s'exercer dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, notamment le respect du droit à la protection de l'enfance et de la jeunesse.

M. Arar insiste sur la nécessité d’assurer des sessions de formation pour la vulgarisation des concepts des droits de l’enfant devant cibler essentiellement les parents et les représentants des Assemblées élus. «Le P/APC doit être formé sur les droits de l’enfant car les politiques publiques sont destinées au citoyen de demain», a-t-il conclu.

Soraya Guemmouri